Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

ISPARTA'da, patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentteki Ertokuş Caddesi üzerinde patenli 2 genç, seyir halindeki otomobile tutunarak, bir süre yolculuk etti. Bu anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patenli gençlerden birinin sağ, diğerinin de sol arka kapının olduğu yerden tutunarak, gittiği anlar yer aldı. Bir süre böyle giden patenli gençlerin daha sonra aracı bırakıp, yoluna devam ettiği görüldü.



ISPARTA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.