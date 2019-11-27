'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Türkiye'de Uzun yıllar 2. ve 3. liglerde forma giydikten sonra bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Isparta 32 Spor ile anlaşan 31 yaşındaki Volkan Serim, BAL 7. Grup'ta attığı goller ve oynadığı futbol ile göz dolduruyor.

Geçen sezon, Yeni Çorumspor formasıyla 3. Lig’de PlayOff şampiyonluğu yaşayan ve 2. Lig'e yükselmesinde başrol oynayan Serim, 10 maçta rakip filelere 10 gol atarak, Isparta 32 Spor’un ligde topladığı 18 puana büyük katkı sağladı. Serim’i 7’şer golle Alanya Kestelspor’dan Mehmet Küçükdurmuş ve Denizli Sarayköysporlu Rıza Bulut takip ediyor. Başarılı santrfor Serim, hafta sonunda Isparta’da oynanacak Muğla Ortaca Belediyespor maçına tüm sporseverleri davet ederek, şampiyonluk için tüm kente birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

ISPARTA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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