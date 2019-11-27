Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi

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ISPARTA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüphelinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Şarkikaraağaç İlçesi Yassıbel Köyü yolu üzerinde Ü.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ISPARTA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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