Yıllarca para ödedi, Tapu Dairesi'nde şoku yaşadı Kooperatif kurasında kendine çıkan dairenin başkasının üzerinde olduğunu görünce Tapu Müdürlüğü’nde şoke oldu Kooperatif mağduru Mehmet Çetin: “Bu durumu da tapuya gidince öğrendim”

Isparta’da yıllardır aidat ödediği kooperatiften 14 numaralı daire kur'ada çıkan vatandaş, evini üzerine almak için gittiği Tapu Müdürlüğü’nde hayatının şokunu yaşadı. Hayatı boyunca yaptığı birikimi, üye olduğu kooperatife ödeyerek daire sahibi olmayı ümit eden Mehmet Çetin, Tapu Müdürlüğünde dairesinin, yönetim kurulu tarafından üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi. Kooperatif yetkililerinin sürekli kendisini oyalamasıyla gerçeğin Tapu Müdürlüğü’nde ortaya çıktığını anlatan Çetin, izni dışında başkasına satıldıktan üzerine bir de 600 bin lira tutarında ipotek konulan dairesini alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur Çetin, bununla birlikte kooperatif yönetiminin, satıştan 78 ay sonra buranın darp, cebir ve hile ile başkaları tarafından sattırıldığına yönelik şikayet yapıldığını öğrendiklerini söyledi.

Avukatıyla adliyenin yolunu tutan Çetin, üye olduğu kooperatifteki yöneticilerin, hiçbir bilgisi olmadan burayı satmaları ve konuda ihmali bulunanların da ortaya çıkarılarak cezasını çekmesini istedi.

Çetin, bununla ilgili ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarından hukuk mücadelesini devam ederken, aynı binada 2 dairesi bulunan mağdurlardan Bayram Kutlu ise, bu tür durumlara isyan etti.

ISPARTA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.