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Isparta 32 Spor, galibiyet peşinde

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Muğla temsilcisi Ortaca Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'Galibiyet' parolasıyla sürdürüyor. Zorlu maçın provasını Atatürk Stadı'nda yapan pembe yeşillilerde kaleci Ayhan Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi. Takımda, sakatlığı sona eren Mehmet Can Işık ise çift kale maçta yer aldı. Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, BAL'ın en zorlu grubunun 7.Grup olduğunu öne sürerek, ligde kolay maçın olmadığını, herkesin herkesi yenebildiğini...

Isparta 32 Spor, galibiyet peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Muğla temsilcisi Ortaca Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'Galibiyet' parolasıyla sürdürüyor. Zorlu maçın provasını Atatürk Stadı'nda yapan pembe yeşillilerde kaleci Ayhan Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi. Takımda, sakatlığı sona eren Mehmet Can Işık ise çift kale maçta yer aldı. Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, BAL'ın en zorlu grubunun 7.Grup olduğunu öne sürerek, ligde kolay maçın olmadığını, herkesin herkesi yenebildiğini ancak, hafta sonunda deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Şengün: "Ligde kolay maç yok"
Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, Ortaca Belediyespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Teknik Patron Şengün, “Üç maçı kayıpsız geçtik sonra lider takıma gittik, orada da maça iyi başladık. Manavgat karşısında golü bulduk, karşı karşıya ikinci gol şansı da geldi. Ama ondan sonra bizim takıma yakışmayan gereksiz iki tane yan topla 21 mağlup duruma düştük. Tabii, az da olsa demoralize olduk, istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Sonraki devre oyuncu değişiklikleriyle beraber bence güzel oynadık. Golü de bulduk , oyun hakimiyeti bizdeydi ama bu arada gereksiz bir tane daha pozisyon verdik. Tabi rakibimiz iyi. Orada da taraftarımızın maçın içinde ve maç sonunda bizi desteklemesi çok önemliydi” dedi.

"Herkes herkesi yenebiliyor"
Bölgesel Amatör Lig’in en zorlu grubun 7. Grup olduğunu öne süren Teknik Patron Şengün, “Bu hafta da grubun iddialı ekibi Ortaca ile oynayacağız. Burada önemli olan şu; bizim ortaya koyduğumuz ve koyacağımız oyun anlayışı, arzu ve istek bizim için çok önemli. Ortacaspor’da grubun önemli takımlarından biri. Şu bir gerçek ki grupta 67 takım her an birbirini yenebilir ve her maç farklı olabilir. Bu açıdan bu olumlu bir şey. Onun için çok iyi hazırlanıp çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Üç maça hedef koyduk onun ilk ayağı da Ortaca maçı. İnşallah alacağız” diye konuştu.

"Gülen taraf biz olacağız"
İlk yarının bitimine 3 hafta kala galibiyet serisi yakalamak istediklerini kaydeden Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Şengün, “Taraftarımızdan da şunu istiyoruz; maçın başından sonuna kadar ve diğer maçlarda da aynı şekilde bizi desteklesinler. Çünkü 12.güç bizi itiyor, sporcuyu da coşturuyor. İnşallah pazar günü hem puanıyla hem güzel oyunuyla gülen taraf biz oluruz diyorum. İyi konsantre olmak lazım, 11 grubun içinde en çetin grup burası gibi görünüyor. Ama bunu iyi konsantre olarak lehimize çevirebiliriz o yüzden sporcularımızla konuştuk, toplantılar yapıyoruz. İnşallah devre arasına kadar arzu ettiğimiz 3 maçı alıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

ISPARTA

28 Kasım 2019 Perşembe

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