Isparta, basketbolda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Basketbol Isparta İl Temsilcisi Murat Sağlamer, "Isparta spor turizmi pastasından fazlasıyla faydalanacaktır. Isparta olarak ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Kent büyüklerimizin de spora olan ilgisi bizleri sevindiriyor. Spor turizmi sayesinde esnafın yüzü gülüyor” dedi.

Isparta Basketbol İl Temsilcisi Murat Sağlamer, Güller Diyarı Isparta’nın spor turizminde yeni yıldan itibaren önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Isparta’nın basketbolda ligde takımının olması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Sağlamer, “Isparta’da 1115 Şubat 2020 U14 kız Bölge Şampiyonası ve 1721 Mart 2020 U14 Erkek Anadolu Şampiyonası yapılacak. Ayrıca,

1722 Nisan 2020 Liseler Genç B Kız,Erkek Türkiye Şampiyonası Isparta’mızda gerçekleştirilecek. Ayrıca, diğer kategorilerdeki şampiyonaları Isparta’ya aldırmaya devam edeceğiz.

Isparta spor turizmi pastasından fazlasıyla faydalanacaktır. Isparta olarak ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Kent büyüklerimizin de spora olan ilgisi bizleri sevindiriyor. Spor turizmi sayesinde esnafın yüzü gülüyor” dedi.

ISPARTA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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