Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ve 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası tüm hızıyla sürdürülüyor.

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenleniyor. Isparta’da da düzenlenen maçlar, adeta nefesleri keserken, katılımcılar finallere kalabilmek adına canla başla mücadele ediyor.

Işıkkent Spor Salonu'ndaki Voleybol turnuvalarında 15 takım, 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol turnuvasına 13 takım katılım sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde müsabakalarda bugün yapılacak final maçları sonrasında şampiyon belli olacak.

ISPARTA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:07

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