Isparta’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması kameralarda

Isparta’da iki otomobilin çift yönlü yolda kafa kafaya çarpıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçen Kasım ayında Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyü yolu üzerinde meydana geldi. Isparta KGYS tarafından 10 Kasım’da paylaşılan görüntüde, bir aracın çift yönlü yol üzerinden Davraz Kayak Merkezi’ne seyrettiği esnada Yazısöğüt’ten il merkezi yönüne gitmek isteyen otomobille kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazada otomobillerden birinin sağdan gitmesi gerekirken sol şeride geçtiği, diğer aracın ise aniden yola çıktığı gözlendi. Seyir halindeki otomobillerin bekleme ve yol verme durumlarını gözetmeden şerit değiştirerek hareket etmesi sonucu kaza kaçınılmaz oldu. Otomobillerde büyük hasarın oluştuğu kaza ile ilgili olarak EGM tarafından yapılan açıklamada, “Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi” denildi.

ISPARTA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:21

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