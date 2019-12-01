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Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u mağlup etti: 2-1

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Muğla Ortaca Belediyespor'u 21 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u mağlup etti: 2-1

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyonluk adaylarından Muğla Ortaca Belediyespor’u 21 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan maçı Adana Bölgesinden Hasan Kılıçarslan, Murat Oruç ve Niğde Bölgesi'nden Ömer İşcan isimli hakemler yönetti.
Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, daire müdürleri, Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, daire müdürleri ve 6 bin dolayında futbolsever izledi.
Isparta 32 Spor, 2. dakikada Emre Bozatlı’nın golüyle 10 öne geçerek maça hızlı başlayan taraf oldu.
Pembeyeşilliler, 16. dakikada Mustafa Kurcan’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. Bu dakikadan sonra Timurcan’ın bir topu direkten dönerken Isparta 32 Spor, 3. golü bulamayınca kalesinde golü gördü. Karşılaşmanın 22. Dakikasında Ortaca Belediyesporlu Ercan farkı 1’e indirdi: 21. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın 2. yarısında her iki takımın da karşılıklı atakları olurken, herhangi bir sonuca ulaşamadı.
Ortaca Belediyespor ileride Ercan vve Serhan’la etkili olmaya çalışsa da sonuca gidemedi.
Isparta 32 Sporlu Serkan Doğan’ın rövaşata ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle verilmeyince, maç 21 sona erdi.
Maç sonunda Ispartasporlular, taraftarıyla birlikte galibiyeti doyasıya kutladılar.
Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 21’e çıkararak 5. sıraya yükselirken, lider Alanya Kestelspor’la arasındaki puan farkı ise 4'e indi.
Diğer yandan, Ortaca Belediyespor alınan bu skorla 20 puanla kalarak, 6.sıraya geriledi.

ISPARTA

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:07
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