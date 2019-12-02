Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta’da takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek ters döndü: 2 yaralı Bankete çarparak ...

İHA

Isparta’da takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, ters dönerek şarampole devrildi. Feci kazada, araçtaki 2 kişi şans eseri yaralı olarak kurtulurken, otomobil ise hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.
Kaza, bugün saat 01.15 sıralarında Isparta Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki üniversite kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre, Isparta istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden Ahmet S. yönetimindeki 06 DM 047 plakalı otomobil, sürücünün üniversite kavşağında sürücünün kontrolünden çıkarak bankete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen otomobil, yol kenarındaki arazide ters döndükten sonra durabildi.
Feci kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet S. ile yanındaki Eda E. isimli yolcu şans eseri yaralı olarak kurtuldu.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazaya ilk olarak, üniversite polis kontrol noktasındaki ekipleri ulaştılar.
Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaparken, itfaiye ekipleri de araçta meydana gelebilecek herhangi bir yangın ve patlama olayına karşı söz konusu yere gelerek tedbir aldı.
Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

ISPARTA

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u mağlup etti: 2-1
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor, kendi evinde Ortaca Belediyespor'u ...
Isparta’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması kameralarda
YEREL HABERLER Isparta’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması ...
Üniversitelilerden, belediye desteğiyle ‘Isparta Tarihiyle Yüzleşiyor Projesi’ Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün: “Biz birlikte bir Isparta’yız”
YEREL HABERLER Üniversitelilerden, belediye desteğiyle ‘Isparta ...
Eğirdir’de 22 ülkeden posta ile gelen çalışmalar sergileniyor Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları 2. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Eğirdir'de açıldı
YEREL HABERLER Eğirdir’de 22 ülkeden posta ile gelen çalışmalar ...
File ve potada heyecan dorukta, şampiyon bugün belli olacak Evinin sultanları filede, sokağın sahipleri ise potada yarışıyor
YEREL HABERLER File ve potada heyecan dorukta, şampiyon bugün belli ...
Yasa dışı kenevire uydudan takip
YEREL HABERLER Yasa dışı kenevire uydudan takip
Kontrolden çıkan otomobil, uçurumdan aşağı yuvarlandı: 5 yaralı Isparta - Burdur Dağ Yolu’ndaki feci kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, uçurumdan aşağı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X