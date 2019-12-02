Isparta'da her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi bölgeye çeken Davraz Kayak Merkezi, yapılan yaklaşık 12 milyon liralık yatırımla yeni sezona hazır hale getirildi. Yapılan günübirlik tesisle 1 milyon ziyaretçinin çekilmesi hedeflenirken, yaklaşık 45 bin metrekarelik alana da gül ve lavanta ekildi.

Türkiye’nin kar kalitesi bakamından sayılı merkezleri arasında gösterilen Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi, son dönemde yapılan yeni yatırımlarla kış sezonuna hazır hale getirildi. Isparta şehir merkezine 26 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi Antalya’ya yakınlığıyla ayrı bir avantaja sahip olurken, kayakçılara sunduğu eşsiz Eğirdir Gölü manzarasıyla da gelenleri adeta cezbediyor. Davraz Kayak Merkezi'nde doğal dokunun yumuşaklığı ve kar kalitesi ile yeni başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakçılara ise ortalama 8 ila 10 kilometreye ulaşan benzersiz parkurlar sunuluyor. Davraz’da amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı sunuluyor.

ISPARTA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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