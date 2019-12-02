Isparta'dan 'Engelsiz' Türkiye dereceleri

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 29 Kasım 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Isparta Bölgesporlu bedensel engelli sporcular, elde ettikleri derecelerle kente döndüler.

Ankara'daki müsabakalarda, Isparta Bölgespor Kulübü sporcuları Metin Akyüz Türkiye ikincisi, Gökçe İrem Gündüz ile Mehmet Doğru Türkiye üçüncüsü oldular.

Gençlik ve Spor Isparta İl Müdürü Murat Gevrek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bu başarıyı elde eden antrenör ve sporcularını kutladı.

İl Müdürü Gevrek, "Sporda azim ve başarıyla Isparta'mızı her platforma gururlandıran sporcularımız ve antrenörümüz Özlem Yalvaç Kundakçı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

ISPARTA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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