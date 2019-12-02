Isparta Emrespor'dan gol şov: 7-0

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Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin Lideri Emrespor, grubundaki Senirspor'u 70 mağlup ederek, zirve keyfini sürdürdü.

Atabey İlçe Sahası'nda oynanan maçı Burak Yanardağ, Ali Osman Altıntaş ve Cüneyt Yelsiz isimli hakemler yönetti.

Emrespor'u farklı skorla galibiyete taşıyan golleri ise, Süleyman Karaağaç (2), Bilge Kaan, Ömer Altınay (2) ve Ali Eren (2) attı.

Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 24'e çıkartarak, liderliğini sürdürürken, mağlup ettiği rakibi Senirspor ise 3 puanda kaldı.

ISPARTA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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