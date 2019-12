Isparta’ya gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı, valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda öğrencilere 2 gün boyunca eğitim verecek. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu yaptığı açıklamada, "Bu eğitim çalışmalarındaki amacımız Isparta’da trafikteki can ve mal güvenliğimizi en üst seviyeye çıkartabilmek, trafik kazalarını en aza indirebilmek" dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırında Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuklara sınıf ortamında, işitsel ve görsel araçlarla desteklenen eğitimler uygulamalı olarak verildi. Tırın yanında oluşturulan trafik parkurunda da yine trafik polisleri tarafından akülü araçlara bindirilen öğrenciler uygulamalı olarak kuralları öğrendi.

Emniyet kemeri güvenliği ve yaya geçidi kurallarını öğrenen öğrencilerin eğitimine katılan Vali Ömer Seymenoğlu da, “Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın” eğitimleri kapsamında çocuklara sorulalar sorarak, çocukların bilgilerini tazeledi.

Seymenoğlu: “Amacımız Isparta’da trafikteki can ve mal güvenliğimizi en üst seviyeye çıkartıp, trafik kazalarını en aza indirebilmek”

Burada konuyla ilgili gazetecilere bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu, “2019 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta’da da trafik güvenliğine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. 2019 yılının son etkinliği de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün trafik tırını ilimizde ağırlamak oldu. İlkokulda eğitim gören öğrenciler büyük bir heves ve merakla trafik tırının içerisinde trafik polisi arkadaşlarımızın eğitim çalışmalarına katılıyorlar. İl genelinde bugüne kadar Emniyet Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın trafik uzmanlarıyla yayalara ve sürücülere eğitim çalışmaları verildi. Şoförler ve Otomobilciler Odasıyla araç sürücülerine eğitim çalışmaları yaptık. Bu eğitim çalışmalarındaki amacımız Isparta’da trafikteki can ve mal güvenliğimizi en üst seviyeye çıkartabilmek, trafik kazalarını en aza indirebilmek. Buradan vatandaşlarımıza da bir hatırlatma yapmak istiyorum, zaman zaman trafikte yaya oluyoruz, sürücü oluyoruz. Ne olur direksiyona geçtiğimizde yayalara, yaya olarak trafikte yer alırken de araç sürücülerine saygılı olmamız lazım” dedi.

Vali Seymenoğlu ayrıca önümüzdeki günlerde kış lastiği denetimleri yapılacağını da söyleyerek, kış sezonunu en az can ve mal kaybıyla geçirebilmek için gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığını belirtti.

17 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında yine Valilik önünde Sağlık Müdürlüğü, Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Isparta İtfaiyesi tarafından kurulan standı ziyaret eden Vali Seymenoğlu görevlilerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak vatandaşlara dağıtılan materyalleri inceledi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasıyla, 112 acil çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik farkındalık çalışmaları yapılıyor.

