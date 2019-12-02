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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz: “Başkanımızla Isparta en iyi hizmeti alacaktır”

İHA

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Öz ile birlikte AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve beraberindeki heyet katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz: “Başkanımızla Isparta en iyi hizmeti alacaktır”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Öz ile birlikte AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve beraberindeki heyet katıldı.
Öz: “Milletvekilliği seçiminde de Isparta ilimiz hem milletvekili, hem oyunu artıran bir ilimizdi”
AK Parti Genel Merkezi olarak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını dile getiren Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, “Son yerel seçimlerde partimiz Isparta’da güzel bir başarı elde etti. İl Belediyemizi kazandık, 9 ilçe ve 4 belde belediye başkanlığı kazandık. Milletvekilliği seçiminde de Isparta ilimiz hem milletvekili, hem oyunu artıran bir ilimizdi. Belediye başkanlığı seçiminde bu başarının devam etmiş olması bizleri mutlu etti. Biz de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçilmiş belediye başkanlarımızı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yerel yönetimler birim başkanlığı olarak Bakanımız Özhaseki başkanlığında yaptığımız toplantıda böyle bir karar alındı. Bölge başkanları olarak ben 8 ilden sorumluyum. İllerimizi ziyaret ediyoruz” dedi.
“Yapılacak başarılı çalışmaların arkasında olmaya devam edeceğiz”
Önlerinde 5 yıllık bir hizmet sürelerinin bulunduğunu dile getiren AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, “Isparta’mızı AK Parti belediyeciliğiyle tekrar kavuşturan bu ekibin ben önümüzdeki dönemde başarılı olacağına inanıyorum. Bizler AK Parti Genel Merkezi olarak belediye başkanlarımızın yaptığı güzel, beldesine, insanına faydalı her türlü hizmetin yanındayız. İlin milletvekilleri, il başkanı ve teşkilatlarıyla birlikte bizlerde genel merkez olarak sonuna kadar yapılacak başarılı çalışmanın arkasında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen başkanlığında Isparta’da güzel bir dönem geçiririz. 5 yıl sonra yapılacak seçimlerde Isparta’da çıtayı bir fazla artırmış, insanımızın gönlünü almış bir şekilde o döneme de gireriz diyorum” şeklinde konuştu.
Başdeğirmen: “Yapılması gerekenleri bilerek bu görevlere talip olduk”
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de, “Ziyaretiniz bizleri mutlu etmiştir ve bizlere büyük haz vermiştir. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bizler de büyük bir istekle halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadesinde bulundu.
Milletvekilleri ve AK Parti teşkilatının her zaman yanında olduğunu dile getiren Başdeğirmen, “Birlik beraberlik içerisinde yapmak istediğimiz her türlü güzel hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda belde belediye başkanlarımız, Meclis üyelerimizle birlikte Isparta’nın gelişmesi ile ilgili ne gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını yaparak, şehrimizin refah düzeyini, hayat standartlarını daha yükseklere çekmek için gece gündüz çalışmaktayız. Ispartalı vatandaşlarımızın bizlere oy verirken, bizlerden neler beklediğinin bilincindeyiz. Buranın ihtiyacını, çözülmesi gereken sorunlarını ve daha sonradan hayat standartlarının daha iyiye gelebilmesi için yapılması gerekenleri bilerek bu görevlere talip olduk. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” görüşlerinde bulundu.
“Hem istişareye açık, hem doğru ve dürüst hem de sorumluluğunu bilen bir ekip olarak çalışıyoruz”
Ankara’dan her türlü desteği aldıklarını anlatan Başkan Başdeğirmen, “Ne zaman bir ihtiyacımız olsa sizleri ziyaret ettiğimizde bizlerin önünü açıyorsunuz. Her ay en az bir kez Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber oluyoruz. Bu da bizim için problemlerimizin anında çözümüne büyük katkı sağlıyor. Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki Bakanımızın bizlere göstermiş olduğu ilgi alaka bizleri son derece mutlu ve memnun ediyor. Verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirerek, vermediğimiz, söylemediğimiz ancak ihtiyaç olduğunu gördüğümüz birçok konuyu da en iyi şekilde yapıyoruz. Bir sonraki dönemde bu ekiple başarılı olabileceğimizi söylediniz. Isparta’da çok uzun yıllar bu memleketin hizmetinde olacağımıza inanıyorum. Ekibimiz bu anlamda çok güçlü ve bilinçli bir ekip. Hem istişareye açık, hem doğru ve dürüst hem de sorumluluğunu bilen bir ekip olarak çalışıyoruz. Bizlerde burada ne partimizi, ne Cumhurbaşkanımızı ne de sizleri rahatsız edecek bir çalışmada olmadan en güzel hizmeti vereceğimiz inancındayız. Bunun da sözünü veriyoruz. Bugüne kadar yapılan yatırımlardan çok daha fazlasını sizlerin de desteğiyle şehrimize kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ISPARTA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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