Isparta’da yaşayan ve doğuştan sağ bacağı diğerinden kısa olan 23 yaşındaki Sedat Tümkaya, 14 yıl boyunca geçirdiği 30 ameliyatın ardından başladığı badminton sporunda son 8 yıldır Türkiye şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor.

Isparta’da yaşayan ve doğuştan sağ bacağı diğerinden kısa olan milli sporcu Sedat Tümkaya, engellinin giderilmesi için henüz 8 aylıkken ilk ameliyatını oldu. 12 yıl boyunca bacağının uzatılması ve bileğindeki eksikliğin giderilmesi için 30’un üzerinde ameliyat geçiren Sedat Tümkaya’nın iki bacağı arasındaki 16 santimlik fark 6 santime indi. Sedat Tümkaya, 2008 yılında sona eren ameliyatların ardından 2011 yılında badminton sporu ile tanıştı.



Milli takımın en başarılı sporcuları arasında gösteriliyor

Antrenmanlarının ardından ilk katıldığı Türkiye şampiyonasında ikinci olan ve milli sporcu olarak İspanya’daki şampiyonaya katılmaya hak kazanan Tümkaya, 2012 yılında katıldığı Avrupa şampiyonasından da ikincilikle Türkiye’ye döndü.

Tümkaya, SL4 kategorisinde girdiği Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda 2013 yılında ilk birinciliğini elde etti. İlk şampiyonluğunu almasının ardından, 2017 yılına kadar birinciliği kimseye bırakmayan Sedat, katıldığı uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle dünya sıralamasında 5. sıraya yükseldi.



Tümkaya: “Hayata tutunmak için badmintona başladım”

Badminton sayesinde hayatının değiştiğini ve bu alanda başarısının sistemli ve disiplinli çalışmayla geldiğini anlatan Sedat Tümkaya, “Sağ bacağımda kısalık var. 1997 yılında başladım ameliyatlara. 2008 yılına kadar devam etti. 30 yılı aşkın ameliyat geçirdim. Badminton sporuna 2011 yılında, hayata tutunmak için başladım. Engellerde belli bir düzeye gitmek normallere göre engelli olmayanlara göre biraz daha kolay. İstedikten sonra, mücadele ettikten sonra, engelleri aştıktan sonra, fiziksel engelinizin aslında engel olmadığını anladıktan sonra başarıya ulaşmak daha kolay. Doğuştan sağ ayağımda hem bilekte hem de ayak kısalığı sıkıntım var. Bileğim oynamıyor, ilik yok. Sağ bacağım sol bacağıma göre 15 santimetre kısaydı. 30’u aşkın ameliyatım bu ayaktan oldu. Bileğim şu an da oynamıyor, ayak parmaklarını da ilik niyetini kullanıyorum. Badminton sporundaki kinci senemde Türkiye 2.’si oldum. Milli takım maceram da başladı. 2013 yılından bu yana Türkiye şampiyonluğunu kaptırmıyorum. Uluslararası olarak da Avrupa ikinciliği ve 2015’te de dünya beşinciliğim var. Her gittiğim yarışmadan dereceyle dönüyorum” dedi.



“Çok utangaç biriydim”

Gittiği şampiyonada çok daha zor durumda olan engellileri gördükten sonra kendine haksızlık ettiğini düşündüğünü ifade eden Tümkaya, “Badmintonla tanıştıktan sonra başlangıçta hayatımı değiştirdi. Bunu kesinlikle söylüyorum. Çok utangaç biriydim. Etrafımdaki insanlara dahi bakamıyordum. Evin içerisinde şortla dolaşmaya utanan, üşenen bir çocuk vardı. İnsanlar sizdeki engeli gördükten sonra, engelimi fark edecekler korkusuyla yaşıyordum. Dışarıya çıkmaktan utanan bir insan vardı. Tamamen baştan aşağı değiştim. Badminton'a başladıktan sonra bunu yendim. Şöyle yendim; ilk Türkiye şampiyonasında tekerlekli sandalyede olanları, ayağı kesik olanları gördükten sonra onların engeli benden daha ağırdı. Onlar rahat bir şekilde yaşayabiliyorsa ben de kendime haksızlık yaptığımı gördüm. O saatten sonra bakış açımı değiştirdim. Engelimi kabullendim. İnsanların bakışlarına gözlerimi kaçırırken, şimdi gözlerinin içine bakıyorum. Ameliyat olduğunuzda zaten hep yataktasınız. Dışarıya bakan bir çocuk, dışarıda top oynayan ve koşturan bir çocuk. Hep onları gördükten sonra ben de yapabilirim dedim. Futbolda, sakatlanma riski çok daha fazla. Badminton bana daha uygundu. Özlem ve İsmail Togar hocamla tanıştıktan sonra hayatım değişti. Badminton maceram böyle gelişti” ifadelerini kullandı.



Badminton sayesinde ikinci üniversiteyi kazandı

Milli formayla Isparta ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini ve aynı zamanda akademik yaşantısının da güzel geçtiğini dile getiren Sedat Tümkaya, “2 yıllık Adalet Bölümü okudum. 20152016 yılında Konya’daydım. Bir takım sıkıntılar yaşadım, kendimi geliştiremedim. Isparta’da ailem ve hocalarım var. SDÜ Spor Bilimleri 2. sınıfım. Milli kontenjana girdim. Bir sporcunun en büyük hedefi ve hayali olimpiyattır. Benim de doğal olarak olimpiyatlar. Antrenmanlar açısından sıkıntı yok ama kaynak konusunda sorun var” şeklinde konuştu.



“Engelleri aşıyorsunuz ama bir şeyler engel olabiliyor”

Engellilere ve badminton sporuna daha çok sahip çıkılmasını isteyen milli sporcu, “Şampiyonada çok güzel bir atmosfer yaşıyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz ama bir yerde tıkanıyorsunuz. Engelleri aşıyorsunuz ama bir şeyler engel olabiliyor. Futbol kadar ilgi göremedik, göremiyoruz. Asya’ya gittiğimizde sabahtan akşama kadar analiz yaptıklarını görüyorsunuz. Ülkemizde badminton sporuna bir el atılması gerekiyor. İstiyorum ki gereken önem verilsin. Özellikle engelli bireyler ayrı tutulmalı. Ülkemizde hiçbir zaman engellilere sahip çıkılmıyor. Engellilerin elinden tutmak gerekiyor. Sporda aile desteği çok önemli. Ben azmimde her şey den önce ailemin desteği büyük. Ameliyatlarda çok acı çekiyordum ama inatçıydık. İnatçı olmasaydık bugün tekerlekli sandalyede oturur olurduk. Ailem sonuna kadar destekçi ve bugün onlar ve antrenörler sayesinde ayaktayım” dedi.



Togar: “Sedat sayesinde Isparta’da ulaşamadığımız çocuk kalmadı”

Sedat Tümkaya'nın antrenörü Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Özlem Togar ise sporcusuna övgüler yağdırdı. Sedat’ın disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu dile getiren Togar, “Sedat, Isparta sporunun badmintondaki gururumuz oldu açıkçası. Sedat ilk geldiğinde çok çekingen, konuşmuyordu bizimle. Sosyal ortama fazla giremeyen bir öğrenciydi. Badminton sporuna başladıktan sonra görüyorsunuz son halini. Çeşitli derecelerle, sosyal ortamlara girip çıkmakla öz güveni yakaladı. Duruşuyla güzel bir örnek. Sedat sayesinde Isparta’da ulaşamadığımız çocuk kalmadı. Sporculara örnek oldu. Ona da biz buradan teşekkür ediyoruz. Badminton ve diğer dallarda sporcuları keşfetmeye çalışıyoruz. Tabii ki hepimizin hedefi de olimpiyat. Isparta Badminton İl Temsilciliği, Isparta Badminton Antrenörlüğü olarak hedefimiz tabii ki olimpiyat. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sedat kendi istemeseydi, bugünlere gelebilir miydi bilemezdik. Biz de vesile olduk, ailesiyle beraber” diye konuştu.

ISPARTA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.