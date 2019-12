Esila'nın annesi: Özel çocuk anneleri çocuklarının her şeyidir

ISPARTA'da oturan ve Türkiye'de ender görülen 'angelman sendrom'lu Esila Cıgalı (8), ailesinin desteğiyle yaşama tutunuyor. Anne Fatma Karaaslan Cıgalı (35), "Özel çocuk anneleri çocuklarının eli kolu, gözü, sözü, zihni her şeyidir. Evlat korunur elbet ama bizler hiç uyumayız, yemek yemeyiz, kahkahalar atamayız. Sadece bebeğimiz için yaşarız" derken, engellilerin sadece 3 Aralık'ta hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

Isparta'da MHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve ev hanımı olan Fatma Karaaslan Cıgalı, kızı Esila'nın 1 yaşındayken yaşıtlarının gerisinde olduğunu fark etti. Eşiyle birlikte hastaneye götürdükleri Esila'nın Türkiye'de ender görülen angelman sendromu rahatsızlığı olduğunu öğrenen Fatma Karaaslan Cıgalı, kızının çeşitli eğitimlerle hayatını devam ettirebilmesi için mücadeleye başladı. 4 yaşında kreşe giden Esila, şu an da özel eğitim uygulama okuluna ve rehabilitasyon merkezinde eğitimlerini sürdürüyor.

Fatma Karaaslan Cıgalı, Esila'nın hastalığının tedavisi olmadığını belirterek, "Eğitimle bir yerlere gelebiliyor. Hayatını devam ettirilmesi için uğraşıyoruz. Esila halen bebek gibi. Ailemin desteği çok. Maddi ve manevi her imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Evimiz, arabamız olmasın, sağlımız yerinde olsun" dedi.

'SADECE BEBEĞİMİZ İÇİN YAŞARIZ'

