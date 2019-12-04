Isparta'da 152 sikke ve 10 tarihi eser ele geçirildi

ISPARTA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 152 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 10 tarihi eser ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından KonyaŞarkikaraağaç karayolu üzerinde yapılan faaliyet sonucu Ö.Ç., R.A. ve M.A.'nın bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait 152 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 10 tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ISPARTA
04 Aralık 2019 Çarşamba
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