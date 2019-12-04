Isparta'da 162 parça tarihi eser geçirildi

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Isparta’da, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik döneme ait 162 parça malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde 3 şahsın elinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Isparta Şarkikaraağaç Konya Karayolu üzerinde operasyon düzenleyen ekipler, içerisinde 3 şahsın bulunduğu aracı durdurarak yaptıkları aramalarda; Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik Dönem’e ait 152 adet sikke ve 10 adet çeşitli objelerden oluşan tarihi eser malzeme ele geçirdi.

Operasyonda Ö.Ç. (32), R.A. (34) ve M.A. (32) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eser malzemelere de el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

ISPARTA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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