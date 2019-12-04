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Özel öğrencilerle 'Mutlu Çarşamba' etkinliği Yalvaç'taki 'Mutlu Çarşamba'da gönüllerin ...

İHA

Özel öğrencilerle 'Mutlu Çarşamba' etkinliği Yalvaç'taki 'Mutlu Çarşamba'da gönüllerin şampiyonlarına madalya takdimi yapıldı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen 'Mutlu Çarşamba' etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler, yapılan yarışmalarda gönüllerin şampiyonu olarak madalya ile ödüllendirildiler.
Yalvaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından, 'Mutlu Çarşamba' günlerine devam ediyor.
İlçedeki 'Mutlu Çarşamba' gününün bu haftaki bölümünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediler.
Yalvaç'ta engelli öğrencilere yönelik küçük yarışmalar yapılırken, etkinlik sonrasında madalya töreni düzenlendi. Hem yarışan hem de gönüllerince eğlenen özel çocuklar, mutlu bir gün geçirdiler.
Gönüllerin şampiyonunu belirleyen antrenörler, sporculara madalya vererek, onları tebrik ederek, mutluluklarını da ortak oldular.
Yalvaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi ekipleri ayırca, özel öğrenciler için pasta kestiler.

ISPARTA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:07
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