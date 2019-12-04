Isparta’da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Kazada anne ve 2 oğlu yaralandı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında IspartaKonya karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta’dan Eğirdir istikametine seyreden Mustafa K. (19) yönetimindeki 06 TYC 23 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Takla atarak savrulan otomobil, daha sonra şarampole yuvarlandı. Feci kazada, sürücü Mustafa K. ile beraberinde bulunan annesi Şerif K. (49) ve kardeşi K.K. (7) yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline, 112 Acil sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kaza sonrasında otomobil adeta hurdaya dönerek, kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ISPARTA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.