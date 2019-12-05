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Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Şengün: "Hedefimiz mutlak şampiyonluk" "Isparta'mız, 15 bin kişiyle ...

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, hafta sonunda oynanacak Konya Sarayönü Belediyespor deplasmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın 2 sezon önce son maçında aynı takımla oynadığını anımsatan Teknik Direktör Hasan Şengün, kendisinin takıma kuruluş aşamasından sonra geldiğini, ancak bu nedenle mücadeleyi bırakmaya asla niyeti olmadığını söyleyerek, "Ne tesadüftür ki, bu hafta sonu yine Sarayönü maçımız var. Ancak, biz hedefimizi mutlak koymuşuz ve şampiyonluk demişiz. Bundan dönüş yok. Onun için tüm...

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Şengün: "Hedefimiz mutlak şampiyonluk" "Isparta'mız, 15 bin kişiyle maç yaptığı o günlere tekrar dönecektir"

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup’ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, hafta sonunda oynanacak Konya Sarayönü Belediyespor deplasmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın 2 sezon önce son maçında aynı takımla oynadığını anımsatan Teknik Direktör Hasan Şengün, kendisinin takıma kuruluş aşamasından sonra geldiğini, ancak bu nedenle mücadeleyi bırakmaya asla niyeti olmadığını söyleyerek, "Ne tesadüftür ki, bu hafta sonu yine Sarayönü maçımız var. Ancak, biz hedefimizi mutlak koymuşuz ve şampiyonluk demişiz. Bundan dönüş yok. Onun için tüm maçlarımıza sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Şengün yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi ben takıma sonradan geldim. Ben geldiğimde takım oluşturulmuş ve belli bir sistemde oynuyordu. Zaten benden önceki Hocamız Tarık Söyleyici’ye de söyledim ‘Takımı sen kurdun biz devam ettiriyoruz’ diye. Tabiki takıma sonradan geldim diye işin peşini bırakacak değilim. Başarı için ne gerekiyorsa yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Gelir gelmez, futbolculara durumun önemini anlattım ve Allaha şükür ki, şuanda 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah ilk yarının sonunda kadar kalan 2 maçımızı da alarak devreyi en iyi yerde bitirmenin hedefindeyiz. Takım her geçen gün oturuyor. Sistem yerine oturuyor. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Ancak, tabii ki bazı sıkıntılarımız var. Örneğin, orta sahada daha iyi olmalıyız. Orta saha forvete top aktarmakta zorlanıyor. Dolayısıyla, bu da takımın hücumunu olumsuz etkiliyor. Şuanda takımda gördüğüm en büyük eksiklik ise pas yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Pas yüzdemizi artırmalıyız. Antrenmanlarda bunu sürekli futbolcularıma söylüyorum. Ben geldiğimden bu yana takımdaki etkili oyun yüzdesini yüzde 60’lara, 70’lere çıkardık. Bu yeterli mi? Tabii ki değil. Daha da yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Çıkaracağız ve daha da iyi olacağız. Tabi bu işler öyle hemen olmuyor. Zamanla olacak işler. Biz, kişisel oyun değil takım oyununu en iyi oynamaya başladığımızda başarı zaten kendiliğinden gelecektir. Takım oyunu çok önemli” dedi.

"Devre arasında takviye olacak"
Teknik Direktör Hasan Şengün, takımın ayağa kaldırıldığı BAL'daki ilk yılda kaybedilen Sarayönü Belediyespor maçıyla ilgili soruya da, “Evet, 2 sezon önce öyle bir talihsizlik yaşadık. Şampiyonluğu bir golle kaybettik. Ancak, o maçta sahayı sulamışlar, zemin berbattı ve buna benzer bir çok olumsuzluk vardı. Neyse, geçmişte şöyle oldu, böyle oldu diye bahane üretecek değilim. Şampiyon olamadık ve o sezon öyle bitti.
Evet, ne tesadüftür ki, bu hafta sonu yine Sarayönü maçımız var. Ancak, biz hedefimizi mutlak koymuşuz ve şampiyonluk demişiz. Bundan dönüş yok. Onun için tüm maçlarımıza sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu hafta sonu Sarayönü ile deplasmanda oynayacağız ve rakibimizi yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. İlk yarıdaki son iki maçı alarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak için çalışacağız. Ben forvette bir sıkıntı görmüyorum. Ancak, devre arası yöneticilerimizle oturup konuşacağız. Hangi mevkilerde sorun yaşıyorsak oraları ele alacağız. Muhtemelen takıma 2 3 takviye yapabiliriz,
Daha az gol yemeliyiz. Çünkü, biz şampiyonluğa oynayan bir takımız ve bu kadar çok gol yememeliydik. Ancak, ben kalede sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Gerek Ayhan gerek Özcan iyi kaleciler ve her geçen gün daha da iyiye gidiyorlar” diye konuştu.

"Isparta o günleri tekrar görecektir"
Taraftarlara ve sporseverlere seslenen Teknik Patron Şengün, “Taraftarlarımız ise bizim her şeyimiz. Onlar olmadan bu iş olmaz. Zira, taraftarlarımızın stattaki desteği futbolcularımıza moral ve motivasyon sağladığı için takıma bir itici güç görevini görmektedir. Onlar bizim 12. adamımızdır. Onlar olmadan başarı olmaz. Ancak, ben bu hafta tribünlerde daha fazla taraftar bekliyordum. Fakat, havanın soğuk olması gibi nedenlerden dolayı az oldu. İnşallah, ligin son maçı olan Çal Belediyespor maçında stadyum dolacaktır. Zira, Isparta halkı sporu çok seviyor ve takımına sahip çıkıyor. Bunu ben 2 sezon önce Bucak maçında tribünlere 15 bin kişinin geldiğinde gördüm. Isparta o günleri tekrar görecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

ISPARTA

05 Aralık 2019 Perşembe

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