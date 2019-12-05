Isparta Spor Lisesi’nden atletizmde çifte birincilik

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da Liselerarası Genç Kızlar ve Erkekler Kros İl Birinciliği yarışmaları Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Botanik Park’ta gerçekleştirildi.

Atletizmdeki dereceleriyle adından sıkça söz ettiren Spor Lisesi, Genç Kızlar ve Erkekler kategorilerinde il birincisi oldu.

Spor Lisesi Genç Erkek Kros Takımı’nı birinciliğe taşıyan kadroda, Semih Can Kaçar, Mert Dinçer, Mevlüt Can Karaboyalı, Naji Mohammed Saleh, Hasan Yerlikaya, Yakup Zengin isimli sporcular yer aldı.

Spor Lisesi Genç Kız Kros Takımı'nı zirveye taşıyan kadroda şu isimler yer aldı; "Yağmur Baykal, Asiye Nur Sancar, Edanur Yavuz, İpek Nur Oğan, Mellike Akkuş ve Sümeyye Karakaytu".

Okul Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Akkulak’ın öğrencileri, Kuşadası’nda Ocak ayının ilk haftasında yapılacak gruplarda Isparta’yı temsil edecek.

ISPARTA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.