Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Şampiyon Yukarı Gökdere Ortaokulu Eğirdir'deki öğretmenler voleybol turnuvasıyla moral depoladı

Isparta Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen öğretmenler arası Voleybol Turnuvası tamamlandı. Turnuvada şampiyon Yukarı Gökderi Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler oldu.

Öğretmenler arası diyalog, kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak için düzenlenen voleybol turnuvasında geçtiğimiz gün final heyecanı yaşandı.

İlçedeki 8 okul takımının mücadele ettiği voleybol turnuvasında, Yukarı Gökdere Ortaokulu birinci, Barla Ortaokulu ikinci, Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı üçüncü oldu.

Müsabakalardaki Fair Play Ödülü'nün sahibi ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.

Öğretmenlerin kupa ve madalyaları 17.00’de Eğirdir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Voleybol turnuvamız oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Öğretmenlerimizin yoğun ilgisi bizleri de memnun etti. Turnuvalara katılan ve dereceye giren bütün arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

ISPARTA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

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