Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu

Isparta'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliği'nde Hızırbey Ortaokulu şampiyonluğu göğüsleyerek, grup müsabakalarında kenti temsil etme hakkı kazandı.

Hentbol Isparta İl Birinciliği Müsabakaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda oynanan maçlar nefesleri kesti.

Düzenlenen müsabakalarda 3 yıldır şampiyon olan Isparta Hızırbey Orta Okulu bu yıl yine il birincisi oldu.

Kentte, 5 takımın katıldığı müsabakalarda Küçük Kızlarda il birincisi olan Hızırbey Orta Okulu’nun başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Veysel Efe ve Antrenör Recep Aydemir başrol oynadı.

Namağlup şampiyon sarı siyahlılar, Isparta’yı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Diğer yandan, Hızırbey Orta Okulu Küçük Kız Takımını Isparta şampiyonluğuna taşıyan kadroda ise, Damla Bilgiç, Ayşe Ece Mercan, Hayrunnisa Baş, Gözde Nur Çakmak, Dilara Delegen, Havvanaz Özünlü, Ayşe Eflin Güvenç, Elif Narşap ve Ebrar Demir isimli sporcular yer aldı.

ISPARTA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:26

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