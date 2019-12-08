Isparta’da ‘Aramızda Engel Yok’ yemeği

Isparta Belediyesi’nin Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlendiği ‘Aramızda Engel Yok’ programı öncesinde Kayı Köyü’nde engellilere yemek verildi. Kayı Köyü Muhtarlığı tarafından verilen yemeğe katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engellilerle yemekte bir araya geldi.

Programın sonunda Kayı Köyü Muhtarı Faruk Keleş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e engellilere gösterdiği ilgi alaka ve yardımlarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

Başdeğirmen de, “Engellilere yönelik duyarlılığınız önemli bir konuydu. Engelli dostlarımız aslında arada engel olsun istemiyorlar. Sadece 3 Aralık’ta, 6 Aralık’ta değil yılın 365 günü bu dostluğu, samimiyeti bu yakınlığı göstermemizi bekliyorlar. Sizin de yapmış olduğunuz bu nazik davranış örnek bir davranış. Onlar bizim kardeşlerimiz, canlarımız. Bizden gördükleri güler yüz, yakın ilgi alaka onları son derece mutlu etti. Kayı Köylü vatandaşlarımızın yapmış oldukları bu incelik onları mutlu, bizleri de memnun etti. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayı Köyü Muhtarı Faruk Keleş te, köy olarak her yıl bu yemek organizasyonunu devam ettireceklerini söyledi.

ISPARTA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:26

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