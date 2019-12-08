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Uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu

İHA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde görevli 28 yaşındaki uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu. Sabaha karşı meydana gelen olayda, uzman çavuşun beylik silahı ile intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde görevli 28 yaşındaki uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu. Sabaha karşı meydana gelen olayda, uzman çavuşun beylik silahı ile intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, sabaha karşı Eğirdir ilçesindeki Yazla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Y.K.’nin (28) yaşadığı aparttan saat 04.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, söz konusu yere vardıklarında uzman çavuşu hareketsiz vaziyette buldular. Yapılan ilk incelemede, Y.K.’nin beylik silahı ile intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Y.K.’nin cansız bedeninin, gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ISPARTA

08 Aralık 2019 Pazar

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