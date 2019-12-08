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Başkan Başdeğirmen: “Hiçbir engelli vatandaşımızın çaresiz kalmasını istemiyoruz”

İHA

Başkan Başdeğirmen: “Hiçbir engelli vatandaşımızın çaresiz kalmasını istemiyoruz”

Isparta Belediyesi engellilere yönelik ‘Aramızda Engel Yok’ programı düzenledi. Programda engelli vatandaşların ihtiyaçları olan akülü araçlar, konuşan saatler, ısı ölçeler, tansiyon aletleri, beyaz bastonlar, satranç takımlarının dağıtımı gerçekleşti. Başkan Başdeğirmen, “Hiçbir engelli vatandaşımızın çaresiz kalmasını istemiyoruz” dedi.
Isparta Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenledi. 3 Aralık’ta Empati Yürüyüşü düzenleyen ve hafta boyunca engellilere çeşitli programlar gerçekleştiren Isparta Belediyesi son olarak da Süleyman Demirel Kongre Merkezinde ‘Aramızda Engel Yok’ adlı bir etkinlik düzenledi. Programda engelli derneklerinden alınan talepler doğrultusunda ihtiyaçları belirlenenlere 22 adet akülü engelli aracı, 30 adet konuşan tansiyon aleti, 30 adet konuşan saat, 30 adet konuşan ısıölçer, 100 adet beyaz baston ile birlikte 10 adet görme engelli satranç takımı hediye edildi.
Düzenlenen programa Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi başta olmak üzere belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli ve engelli aileleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, Duy Beni Şiir Dinletisi, Mahalli Sanatçı görme engelli Bilal’in türküleri, yine engelli Büşra Gezer ve Ahmet Enes Akmaz’ın şiir dinletisi ile devam etti. Gecede Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Down sendromlu çocuklar ile Isparta Belediye Mehteran ekibinin gösterisi duygulu anlara sahne oldu. Program çocuklara yönelik eğlenceler ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte protokolün engellilere hediyelerinin takdimi ile devam etti.

"Sizler, bizim canlarımızsınız”
‘Aramızda Engel Yok’ adlı programda salonu dolduran vatandaşlara seslenen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engellilerin her zaman kalplerinde olduğunu dile getirerek "Sizler, bizim canlarımızsınız" dedi. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde değil, her zaman engellilerin yanlarında olduklarını kaydeden Başdeğirmen, “Belediye olarak sizlerin her zaman yanında olmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla Engelli Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Burada görevlendirdiğimiz kişiler sizlerin hallerinden en iyi anlayan engelli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Belediyecilik demek sosyal olabilmek demektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere özellikle hizmetlerimizin içerisinde birinci sıraya koymamızı istediği sosyal belediyecilik kuralları içerisinde engellilerimiz geliyor. Cumhurbaşkanımızın döneminde bizim engelli vatandaşlarımıza devletimiz yakın bir şekilde bulunuyor. Bize vermiş olduğu talimatlar, göstermiş olduğu bu yolda bizde en iyi şekilde siz değerli vatandaşlarımızın yanında olabilmek ihtiyaçlarını karşılayabilmek en büyük amacımızdır” ifadesinde bulundu.

“Engelli arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıralım”
Vatandaşların engellilere karşı daha duyarlı ve bilinçli olmalarını isteyen Başdeğirmen, “Öncelikle engelli vatandaşlarımızın haklarına saygı göstermelerini istiyoruz” dedi.
Engellilerin araç park yerlerine, kaldırımlarına, dikkat edilmesine dikkat çeken Başdeğirmen, "Engelli arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıralım" çağrısında bulundu.
Engelliler için kaldırım ve rampa çalışmalarında düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Başdeğirmen, “Gerek evinizin girişinde gerekse evinizin içerisinde dahi olsa hareketi kısıtlayan bir yer varsa sizin isteğiniz doğrultusunda düzeltmek ve uygun hale getirmek için belediye olarak hazırız. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek bizlerin görevi” şeklinde konuştu.

“Hiçbir engelli vatandaşımızın çaresiz kalmasını istemiyoruz”
8 aylık görevleri sürecinde en önemsedikleri konuların başında engelli vatandaşlar geldiğini dile getiren Başdeğirmen, “Hayırsever vatandaşlarımızdan yaptığımız çalışmalara bizim de katkımız olsun düşüncesiyle bizlere bazı hediyeler gönderdiler. Bunları ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız” ifadelerinde bulundu.
Hiçbir engelli vatandaşın çaresiz kalmasını istemediklerini söyleyen Başdeğirmen, akülü engelli araçların her türlü bakım ve onarım işlerinde de gerekli malzeme desteğinin belediye tarafından üstlenildiğini söylerken, “Engelli arkadaşlarımız arızalanan araçlarını nerede tamir ettireceği hususunda yer aramayacak” müjdesini verdi.

"Cumhurbaşkanımız ‘öncelikle engellilerimiz’ diyor"
Kapalı otoparklardan engellilerin ücretsiz yararlandığını, 1 Ocak 2020’den itibaren de cadde otoparklarından aynı şekilde ücretsiz faydalanılacağını ifade eden Başdeğirmen, belediye olarak engelli vatandaşlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başdeğirmen, ara sokaklara giriş yapabilecek engelli araç siparişinin verildiğini, şehir merkezindeki dört umumi tuvaletin engellilerin kullanımına uygun hale getirileceğini, yer altı tuvaletlere engelli asansörleri konacağını dile getirdi. Başdeğirmen, “Bizler göreve geldiğimiz anda Cumhurbaşkanımız bizlere birer kitapçık verdi. Bu kitapçıkta yer alan maddelerin çoğunluğunda siz engellilerimizin adı geçiyor. Cumhurbaşkanımız ‘öncelikle engellilerimiz’ diyor. Bizde aldığımız talimatla elimizden gelenin daha fazlasını sizlerle paylaşmak istiyoruz” dedi.
Programın sonunda engelli vatandaşlara ihtiyaçları dağıtıldı. Akülü araçlarını teslim alan engelli vatandaşlar, "Çok mutluyum. Yürümekte zorluk çekiyordum, iki senedir dışarıya çıkamıyordum. Bundan sonra daha rahatlıkla gezebileceğim. Araca ihtiyacımız vardı. Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dediler.

ISPARTA

08 Aralık 2019 Pazar

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