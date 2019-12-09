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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başdeğirmen: “Güç birliği yapıyoruz”

İHA

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve Bilecik Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başdeğirmen: “Güç birliği yapıyoruz”

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve Bilecik Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ITSO Başkanlığı döneminde şehre kazandırdığı Ekonomi Kampusundan övgüyle bahsederken, ‘hayalim’ diyerek değerlendirdi. Keskin, böyle bir kampusu Bilecik’e kazandırmak istediklerini söylerken, “Şehre prestij kazandırmışsınız. Ciddi emekleriniz var” dedi.
Keskin: “Isparta’da olmaktan gurur duyuyoruz”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ticaret ve sanayi odasından geldiğini ve kendilerine çok daha yakın gördüklerini aktaran Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, “Kendisini bir ağabeyimiz olarak görüyoruz. 81 il arasında Isparta keyif aldığım illerden bir tanesi. Kendi ilimiz gibi görüyoruz” şeklinde konuştu.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinden, Vezirhan Belediye Başkanlığına seçilen Hüseyin Ocak’ta, Şükrü Başdeğirmen’i örnek aldıklarını ve belediye başkanlığına seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını söyledi. Ocak, “Güller şehri Isparta’da olmaktan gurur duyuyoruz. Sizlerin belediye başkanlığına seçilmenizden dolayı onur duyduk, gurur duyduk. Büyüklerimizin bu görevlerde olması bizlere ayrı bir heyecan veriyor, örnek oluyor. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri bizler de misafir etmek isteriz” görüşlerinde bulundu.
Başdeğirmen: “Güç birliği yapıyoruz”
Isparta ile Bilecik’in çok sayıda ortak yönünün bulunduğuna işaret eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “İşbirliği içerisinde yapacağımız çalışmalardan iki ilimizde en iyi şekilde istifade edecektir. Isparta ve Bilecik’in ekonomik alanda daha da gelişmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Dünyada mermer sektöründe etkin olan iki şehiriz. Isparta ve Bilecik olarak güzel işler yapıyoruz, bunları geliştirmemiz gerekiyor. Vezirhan Belediye Başkanımız şu anda çok güzel işler yapıyor. Eksikliklerimiz varsa bunları tamamlamak için elbirliği, güç birliği yapıyoruz. Bilecik ve Isparta’mız için bu çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz sürece hem biz yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı son derece mutlu ve huzurlu olacağız, hem de vatandaşlarımız hizmetlerden istifade edecek. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Ziyaretiniz bizleri mutlu etti” diye konuştu.

ISPARTA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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