Köyde cenaze günü yemek uygulaması kaldırıldı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesi Sağır köyünde muhtar ve ihtiyar heyeti kararıyla cenaze günü yemek verilmesi uygulaması kaldırıldı. Muhtar Aydın Karaca, kararı halkın talebi doğrultusunda aldıklarını belirterek, "Köy yerlerinde vatandaş cenazesine mi yansın, yoksa yemek telaşına mı girsin? Çoğu kişinin imkanı olmuyor. Ücreti öderken zorlanıyor" dedi.

Yalvaç'a bağlı Sağır köyünde Muhtar Aydın Karaca, köylülerden gelen talep üzerine, muhtarlık heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından cenaze günleri verilen yemeğin kaldırıldığını açıkladı. Yemeğin kaldırılmasının yanı sıra köydeki sosyal tesisin de cenaze günü kapatılacağını belirten Karaca, kararı sosyal medyadan duyurdu. Karaca, "Bir yakınını kaybetmenin üzüntüsü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin taziye için gelenlere yemek hazırlayıp, sunması maliyet bakımından ilave bir telaş ve sıkıntıya sebep olacağından cenaze yemeği 06.12.2019 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, cenaze olduğu zaman sosyal tesis açılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

ISPARTA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

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