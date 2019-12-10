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Avrupa öğrenciler Isparta’yı tanıyor Hem Isparta kültürünü öğreniyor hem de dijital magazin ...

İHA

Isparta Anadolu Lisesi'nin koordinatörü olduğu 'Active Citizens in Europe' adlı Erasmus+ projesi kapsamında Danimarka, Romanya, İtalya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden gelen 15 öğrenci ve 8 öğretmen kente konuk oldu. 913 Aralık 2019 tarihleri arasında 5 sürecek olan bu programda öğrencilerle çeşitli faaliyetler yürütecek.

Avrupa öğrenciler Isparta’yı tanıyor Hem Isparta kültürünü öğreniyor hem de dijital magazin hazırlıyorlar

Isparta Anadolu Lisesi'nin koordinatörü olduğu 'Active Citizens in Europe' adlı Erasmus+ projesi kapsamında Danimarka, Romanya, İtalya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden gelen 15 öğrenci ve 8 öğretmen kente konuk oldu. 913 Aralık 2019 tarihleri arasında 5 sürecek olan bu programda öğrencilerle çeşitli faaliyetler yürütecek.
Projenin temel konusunun aktif vatandaşlık olması yanında, dijital ve güvenli internet kullanımı da işlenecek. Proje kapsamında, Demokrasi Çalıştayı ve Drama çalışmalarının yapılacağı, ürün olarak da öğrenciler tarafından konu ile ilgili dijital magazin çalışmalarının hazırlanacağı belirtildi.
Farklı ülkelerden Isparta'ya gelen öğrenciler, gönüllü aileler tarafında misafir edilerek, bu sayede hem Türk kültürünü hem de Türkiye'yi en iyi şekilde tanıma fırsatı buluyor.
Proje çerçevesinde kente gelen öğrenci ve öğretmenler ayrıca, yerel yöneticileri de ziyaret ederek, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili konularda da görüş alışverişinde bulunacaklar.

Akıncı: "Hem kültürümüz tanıtılmakta, hem de ülkemiz en iyi şekilde temsil edilmeye çalışılmakta"
Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Akıncı, Danimarka, Romanya, İtalya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden gelen 15 öğrenci ve 8 öğretmeni Isparta’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Isparta’nın ev sahipliğini en iyi şekilde yapacaklarını dile getiren Akıncı, “Gelen öğrenciler gönüllü aileler tarafında misafir edilmekte ve bu sayede hem kültürümüz tanıtılmakta, hem de ülkemiz en iyi şekilde temsil edilmeye çalışılmakta. Bunların yanında ayrıca, Isparta’mızın doğal güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

ISPARTA

10 Aralık 2019 Salı

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