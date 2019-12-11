Gelendost Ülkü Ocakları’ndan örnek davranış Sokak sokak gezerek, sokak hayvanları için mama bıraktılar

Isparta’nın Gelendost ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için ilçedeki farklı noktalara mama bırakıldı.

Ülkü Ocakları Gelendost İlçe Başkanlığı yönetici ve üyeleri, sokak sokak gezerek kışın soğuk havalarda hayvanların aç kalmaması için örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Yaptıkları anlamlı çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Gelendost Ülkü Ocakları Başkanı Erol Tandoğan, “Hayvan sevgisi olmayan kişide insan sevgisi de bulunmaz düşüncesiyle yola çıkarak bir çalışma başlattık. Soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarının yiyecek bulamama ve açlıktan can çekişme durumu bizleri derinden üzmektedir. Ülkü Ocakları Gelendost İlçe Başkanlığı olarak bu durum karşısında tepkisiz kalamaz, günlük hayatlarımızın koşturmacaları içinde minik dostlarımızı unutamayız ve kendimize mancacı hassasiyetini görev edinmek zorundayız” dedi.

ISPARTA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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