Minibüsle çarpışan motosikletin İranlı sürücüsü öldü

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ISPARTA'da okul servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü İran uyruklu Muhammed Hüseyin yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3110 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Hakan O. yönetimindeki 32 C 0036 plakalı okul servis minibüsüyle İran uyruklu Muhammed Hüseyin yönetimindeki 32 AAD 870 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Muhammed Hüseyin ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerine yapılan Muhammed Hüseyin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muhammed Hüseyin'in kaza sırasında başında kask olmadığı belirtildi.



ISPARTA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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