Başhekim Keskin iş kazası geçiren MHP İl Başkanı'nın son durumunu açıkladı "Hastanın organ problemleri ciddi düzeylerde görünmüyor, şu an durumu stabil” “Beyin zarar görmesin diye hastayı uyutuyoruz, 48 saat geçmesi gerekiyor” “Net bilgiyi Cuma günü daha net şekilde verebiliriz”

MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, Eğirdir’de elektrik hattı döşendiği sırada elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanırken Bayram’ın son durumu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, “Hastanın organ problemleri ciddi düzeylerde görünmüyor, şu an durumu stabil. Beyin zarar görmesin diye hastayı uyutuyoruz, 48 saat geçmesi gerekiyor" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında EğirdirKovada yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kanal boyunda elektrik hattı döşeme işi yapan MHP İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Beraber çalıştığı elemanları ve iş arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Bayram’ın hastanede kalbi durdu. Burada tekrar hayata döndürülen Bayram, daha sonra 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Bayram'ın yolda da 2 kez kalbinin durduğu ve tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Bayram’ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



MHP Genel Merkez yetkilileri telefonla arayarak bilgi alıyor

İl Başkanı Bayram’ın hastanedeki tedavisi sürerken partililerin ve yakınlarının durumu yakından takip ettiği ve MHP Genel Merkezi’nden arayan yetkililerle görüşüp, zaman zaman bilgi aldığı öğrenildi.



"Organ problemleri ciddi düzeylerde görünmüyor”

Olayın yaşanmasının üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesinin Başkan Bayram’ın son durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Ferudun Ruşen Keskin, “Hastamız, dün 14.00 civarlarında olayı yaşadı, 14.45 15.00 civarlarında da hastanemize gelmişti. Hastanemize gelmesinin üzerinden yaklaşık 24 saat geçti ve yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Hastamızın sağlık durumu şu an stabil bir durumda. Yaşanan olay sonrasında beklediğimiz organ problemleri ciddi düzeylerde görünmüyor. Hastanın enzimleri çok fazla yükselmedi, beklediğimiz düzeylerde fakat bizim için en önemli olan şey beynin ne kadar süre oksijensiz kaldığı. Bu konuda da mecburen beyin zarar görmesin diye hastayı uyutuyoruz. 48 saat geçmesi gerekiyor. Ondan sonraki durumunu takip edeceğiz. Şu anda stabil bir durumda diyebiliriz” diye konuştu.



“Kalbin durduğu süreyi bilmediğimiz için zamanı beklemekten başka bir şey diyemiyoruz”

Hastanın olay sonrasında kalbinin durduğu süreyi bilemedikleri için net bir açıklama yapılamadığını belirten Başhekim Keskin, "Olay sırasında ambulans gelinceye kadar, kalbin ne kadar durduğunu bilmiyoruz. Sonuçta, kalp durduğu ve beyne oksijen gitmediği zaman, beynin oksijensiz kalabilme süresi çok uzun değildir. 34 dakikayı geçtiği zaman sıkıntılar başlar. Bizi asıl ilgilendiren nokta burası. Bu konuda net bilgimiz yok. Ne zamanki verilen tedavilerin sonucunda, diğer organları toparladığınız zaman, beyindeki zarar o zaman daha net belli olacak. O yüzden, bu konuda çok detaylı bir bilgiye sahip olamadık. Çünkü, ne kadar bir süre kaldığını hiç kimse bilmiyor. Hastaya, hem Eğirdir’e hem de Isparta’ya gelirken, ambulansta kalbi durmasından dolayı yaklaşık 30 dakika kadar bir resüsitasyon yapılmış. İki defa kalbi durduğu için oradaki durumları bilemiyoruz. Uzun süreli de yapılmış. Olay mahallinde ne kadar kaldığını bilemiyoruz. O yüzden, şu anda zamanın geçmesini beklemekten başka bir şey diyemiyoruz” şeklinde konuştu.



"Yarın uyandırılır ancak, net bilgiyi Cuma günü verebiliriz"

Başhekim Keskin son olarak, Bayram’ın yarın uyandırılacağını belirterek, net teşhis ve durumun sonraki gün ifade edilebileceğini şöyle anlattı:

"Yarın uyandırılır, fakat verilecek ilacın etkisinin geçmesi için 12 15 saatlik bir sürenin geçmesi lazım. Daha net bilgiyi cuma günü daha net şekilde verebiliriz diye düşünüyoruz”.

ISPARTA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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