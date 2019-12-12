Isparta'da jandarmadan 165 personelle ‘Huzur ve Güven’ operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün 14 saat süren ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’nda aranan 2 kişi yakalanırken, 27 araç sürücüsüne 12 bin 947 lira ceza kesildi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk alanında dün saat 07.0021.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile Trafik ekiplerinden oluşan 165 jandarma personeli görev aldı. Ekiplerin yaptığı uygulama ve denetimlerde 188 umuma açık yer, 53 metruk bina, 66 okul ve yurt çevresi kontrol edildi. Uygulama kapsamında bin 460 şahsın kimlik kontrolünü gerçekleştiren jandarma, ayrıca trafikteki 733 araç sürücüsünü de kontrol etti. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Trafik timlerinin denetimlerinde ise kusurlu görülen 27 araç sürücüne çeşitli kusur ve kural ihlallerinden toplam 12 bin 947 lira idari para cezası uygulanırken, 13 araç da trafikten men edildi.

ISPARTA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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