Okulda kahvaltı ve tabak tasarım yarışması ‘En güzel kahvaltı tabağı benimkisi’ yarışmasında en sağlıklı ve tasarım tabak seçildi

Isparta’nın Gelendost ilçesindeki Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu’nda, öğrencilere kahvaltı alışkanlığının kazandırılması amacıyla, tüm okul birlikte kahvaltı yaptı. Farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen çalışmada ayrıca, öğrenciler arasında ‘En güzel kahvaltı tabağı benimkisi’ isimli yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmada, jüri üyeleri tarafından en sağlıklı ve güzel olarak seçilen tabakların sahibi öğrenciler ödüllendirildi.

Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu Müdürü Oğuzhan Çetintürk amaçlarının, ‘Okul ailesi’ olarak güne kahvaltı yaparak başlama bilincini kazandırmak olduğuna dikkat çekerek, “Sabahları kahvaltı yapmadan gelen çocuklarımıza kahvaltı bilinci aşılamak, kahvaltı yapmanın önemini vurgulamak, öğrencilerimizin hayal güçlerini arttırmak için ‘En güzel kahvaltı tabağı benimkisi’ yarışması düzenledik. Sanki, hiçbir kahvaltı bugünkü kadar eğlenceli olmadı” dedi.

En sağlıklı ve en tasarım tabaklar ödüllendirildi

Etkinlikte öğrenciler tarafından oluşturulan kahvaltı tabaklarının jüri tarafından değerlendirildiğini kaydeden Okul Müdürü Çetintürk, “Sağlıklı yaşam kapsamında yapılan, sağlıklı tasarım kahvaltı tabaklarımız, değerli jürimiz tarafından değerlendirildi. En sağlıklı ve en tasarım tabaklar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Durgut ve Gelendost Halk Eğitim Müdürü Halis Bilgin ile birlikte seçildi. Dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri takdim edildi. Öğrencilerimizin hayal güçlerini sergilediği, kahvaltı yapmanın önemini anladığı, anılarına bir yenisini eklediği güzel bir gün oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ISPARTA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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