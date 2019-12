Başkan Aybatılı, 41 yıllık hizmetine son noktayı koydu

Isparta'da 41 yıl esnaf ve sanatkara hizmet veren, esnaf teşkilatının içerisinden çıkan ilk Belediye Başkanı olan Mehmet Aybatılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevine veda etti..

Mehmet Aybatılı'dan boşalan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına ise Ahmet Tural getirildi. Uzun yıllar Isparta esnaf ve sanatkarına hizmet vererek, ahilik geleneğini sürdüren Başkan Aybatılı için bir veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törene esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine bağlı tüm oda başkanları katıldı.



Tural: "Başkanımız Mehmet Aybatılı Isparta'ya adanmış bir hayatın öyküsüdür"

Törende bir konuşma yapan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni Başkanı Ahmet Tural, "Başkanımız Mehmet Aybatılı Isparta'ya adanmış bir hayatın öyküsüdür. Bu öyküde alınacak çok ders, edinilecek çok tecrübe vardır. Mücadelesi ile bizlere her zaman örnek olmuştur" dedi.

Başkan Aybatılı'nın her zaman kendilerine bir rehber olduğunu söylen Tural, "Hem bizler hem de Ispartalılar sizin yaptığınız hizmetleri unutmayacaktır" diye konuştu.

Aybatılı, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Onursal Başkanlığına getirildi

Başkan Ahmet Tural, tüm oda başkanlarının hazır bulunduğu törende Başkan Mehmet Aybatılı'nın Onursal Başkanlığa getirilmesini teklif etti. Tural'ın teklifi tüm oda başkanlarının oyları ile kabul edildi.



Aybatılı: "Herkese nasip olmaz"

Herkese nasip olmayacak bir şekilde 41 yıl esnaf ve sanatkarlara hizmet verdiğini söyleyen Başkan Aybatılı, esnaf teşkilatının içerisinden çıkarak 5 yıl Isparta Belediye Başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, "Şimdi yaptığımız eserlerin takdir edildiğini görüyoruz" dedi.

Esnafın içerisinden çıkan birinin merkez belediye başkanlığı yapamayacağını söyleyenleri mahcup ettiklerini vurgulayan Başkan Mehmet Aybatılı, Belediye Başkanlığı döneminde hem odalara hem de esnaflara büyük destekler sağladıklarını söyledi.

Belediye Başkanlığı döneminde sonra hem esnafa hem de odalara yönelik siyasi baskılar oluştuğunu belirten Başkan Mehmet Aybatılı, "Oda başkanlarımızın ve esnafımızın talebi üzerine yeniden birlik başkanlığına döndük ve birliğimizi bir güç haline getirdik" ifadelerini kullandı.



"Her zaman esnaf ile odalarımızın yanındayım"

Daha önce esnaf odaları birliği başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını ancak Ahmet Tural'ın Milletvekili Aday Adayı olması nedeniyle görevi bırakamadığını belirten Başkan Aybatılı, "Artık seçim dönemi kapandı. Ben de görevimi mutlu ve huzurlu bir şekilde devrediyorum. Her ne kadar görevimden ayrılsam da yine sizlerin ve esnafımızın yanındayım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ahmet Tural tarafından günün anısına Başkan Mehmet Aybatılı'ya hediye takdim edildi.

Törende ayrıca, Başkan Aybatılı'ya tüm oda başkanları adına bir çiçek verildi.

