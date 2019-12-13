Teknik Direktör Şengün: "Takıma en az 3 takviye şart"

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Ispartaspor’da Teknik Direktör Hasan Şengün, devre arasında 3 oyuncu transfer etmek istediklerini bildirdi.





Şengün, ilk yarının son haftasında oynayacakları Çal Belediyespor maçının ardından devreye gireceklerini söyledi.

Devrede, özellikle orta sahaya 2 takviye düşündüklerini ve en az 3 oyuncu transferi yapacaklarını bildiren Şengün, “Ayrıca belirlediğim birkaç noktaya da transfer yaparsak iyi olacak. Kan kaybetmeden kadromuza takviyeler düşünüyorum. Bu takviyeler de nokta olacak ki, transferler faydalı olsun. Takviye mutlaka yapacağız”dedi.



"Kampı Antalya’da yapıp, bol bol özel maç oynamalıyız"

Devre arası kampıyla ilgili soruya da yanıt veren teknik direktör Şengün, “İlk yarının ardından futbolculara 23 gün izin vereceğim. Ardından 1’er haftalık kamp programımız var. İlk etap kampını Isparta’da düşünüyorum. Ancak, 2. etap kampı için Antalya düşüncem var. Özel maç için Antalya uygun. Devre arası kampını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2. yarıya hazır girebilmek için çok çalışmamız şart” diye konuştu.

ISPARTA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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