Isparta Belediyesi desteğiyle ‘Alzheimer Hastalığında Zihni Dinç Tutma’ konferansı

Isparta Belediyesi’nin sosyal belediyecilik kapsamında desteklediği, SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin farkındalık projesi kapsamında Davraz Yaşam Hastanesi işbirliğinde ‘Alzheimer Hastalığında Zihni Dinç Tutma’ konulu bir konferans verildi.

Davraz Yaşam Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Özuyar tarafından ‘Alzheimer Hastalığında Zihni Dinç Tutma’ konulu konferans Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansa, Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Davraz Yaşam Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdoğan Sevük, Hastane Genel Koordinatörü Dr. Ata Aytaç, SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü yönetici ve öğrencileri katıldı.

Kubalı: “Bugünün sahibi de gençler, bu anlamda umut doluyuz, mutluyuz, gururluyuz”

Programın açılışında konuşan Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, böyle bir programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Dr. Kubalı, “Bugünün sahibi de gençler. Bu anlamda umut doluyuz, mutluyuz, gururluyuz” dedi. Belli bir yaştan sonra insanların Alzheimer ile karşı karşıya kalabildiğine değinen Kubalı, “Bu tüm insanlığın karşı karşıya kaldığı bir problem” derken, beynin çalıştırılmasının, spor yapmanın ve moralin bu hastalığa karşı öneminden bahsederek, “Devletimiz her alanda yaptığı kamu hizmetlerinin yanında sağlık alanında da Isparta bazında ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Isparta’da Alzheimer’e karşı ne gibi önlemler alınabilir, sosyal aktiviteler yapılabilir hakkında ortak projeler yürütmeye hazırız” dedi.

Gözgün: “Güzel bir proje gerçekleşti”

SDÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı projeden dolayı belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getiren Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, “Belediye Başkanım Şükrü Başdeğirmen’in bu konulardaki anlayışı ile projenin hemen gerçekleştirilmesi sağlandı. Şehrin paydaşları ile daha güçlü olduğuna inandığımız için ve bu konuda ciddi bir tecrübe sahibi Davraz Yaşam Hastanemiz bu konuya destek verdi. Güzel bir proje gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Bir farkındalık konferansı düzenlendiğini aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Sevdiklerimizin gözünün içine bakarak, onlar yarın unutmadan bugünden lütfen ‘seni çok seviyorum’ deyin. Yarın ‘sen kimsin’ dediğinde içinizin burkulduğu zamanı yaşayacaksınız. Başında söylediğiniz ‘seni seviyorum’ demenin ve kucaklaşmanın kıymetinin ne olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Rabbim kimseyi bu hastalığa yakalatmasın” derken, projeye öncü olan öğrencilere ve Davraz Yaşam Hastanesi yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu konferans, toplantı ve farkındalık oluşturan etkinliklerin devamı noktasında yine bu şehrin birlikte olacağını aktaran Gözgün, “Bu organizasyonun düzenlenmesine vesile olan Şükrü Başdeğirmen başkanıma teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Ersan: “Çok sık görülmeye başlayan ve görülme yaşı oldukça düşen bir hastalık”

Proje hazırlayıcılarından SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4.sınıf öğrencisi Eslem Ersan da, “Alzheimer hastalığı günümüzde çok sık görülmeye başlayan ve görülme yaşı oldukça düşen bir hastalık. Bu nedenle bizde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir program düzenledik. Düzenlediğimiz programa Isparta Belediyesi ve Özel Davraz Yaşam Hastanesi destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Davraz Yaşam Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Özuyar tarafından ‘Alzheimer Hastalığında Zihni Dinç Tutma’ konulu konferansa geçildi.

Davraz Yaşam Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Özuyar, beyin gelişiminin anne karnında başladığını ve 1718 yaşında olgunluğa eriştiğini dile getirerek, “İnsan beyninde yaklaşık 50 milyar civarında hücre vardır. 1819 yaşından sonra beyin hücre sayısı azalmaya başlar. Bu doğal bir azalmadır” dedi.

Alzheimer hastalığının 65 yaş civarında ortaya çıkmaya başladığını, bunama ve Alzheimer hastalığının sıklıkla karıştırılabildiğine dikkat çeken Davraz Yaşam Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Özuyar, “Bunama klinik bir tablodur. Alzheimer hastalığı bunamanın bir alt grubudur” ifadesinde bulundu.

Davraz Yaşam Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Özuyar konferansında özetle şu görüşlere yer verdi; “Bir insanda zihinsel işlev alanlarından (Dikkat ve konsantrasyon Bellek Dil işlevleri (konuşma, anlama, yazma, okuma) Görsel ve mekansal algılama Yürütücü işlevler (öngörü, analiz, planlama ) en az 2 tanesinin bozulması ve bu bozulmanın günlük yaşantısını etkileyecek düzeyde olması halinde bunama tablosu var diyebiliriz.

Alzheimer hastalığı en çok unutkanlık ile başlar. Eşyalarını bulamama, yer ve zaman tayininde bozulma, söylediklerini unutma görülebilir. Ani sinirlenmeler veya içe kapanmalar olabilir.

Hastalığın teşhisi aile yakınlarından alınan öykü, beyin görüntülemesi, bazı testler, rutin kan tahlilleri ile konulabilir. Ailede birinci derece akrabalarda olması hastalığın görülme sıklığını artırıyor, ancak bu illaki Alzheimer hastası olacağız demek değildir.

Alzheimer hastalığının adı Alman nöropatolog Alois Alzheimer'den geliyor. Hastalık erken evre, orta evre ve geç evre olarak 3 evreye ayrılıyor. Hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi ve ilaç dışı yaklaşımlar öneriliyor. Hastalığın beslenmesinde prensip şu; kalp için iyi olan her şey beynimiz için de iyidir. Akdeniz usulü beslenme öneriyoruz; sebze, meyve, tam tahıllar. Balık ve zeytinyağı ağırlıklı. Bulmaca çözmek özellikle sudoku cinsi bulmacalar faydalıdır. Okumak ve yarışma programları izlemenin de faydası vardır.

Alzheimer hastalığından şüphelenirsek hemen hastamızı nöroloji uzmanına götürelim. Çünkü erken tanı hem erken tedaviye başlanması hem de hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin yüksek tutulması yönünden çok önemlidir”.

ISPARTA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.