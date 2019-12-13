Uçurumdan aşağı yuvarlanan otomobilin sürücüsü 13 gün sonra hastanede öldü Aynı aileden 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücü 13 yaşam günlük yaşam mücadelesini kaybetti

IspartaBurdur Dağ yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan aşağı uçması sonucu 2’si çocuk, 5 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavisi devam eden sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Kasım’da saat 00.45 sıralarında IspartaBurdur dağ yolunun 15. kilometresindeki Burdur sınırı içinde kalan baraj mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta’dan Burdur istikametine seyreden Osman Y. yönetimindeki 15 NB 040 plakalı otomobil yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak, Gelincik Barajı kıyısındaki yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı uçtu.

Feci kazada, sürücü Osman Yurtseven, kız kardeşi Selvi Ö., eniştesi Hasan Ö. ve yeğenleri Süleyman Ö. ile Fadime Ö. yaralandı. Çevredekilerce durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta’dan çok sayıda 112 acil servis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edilirken yaralılar itfaiyenin uçurumdan aşağı sarkıttığı halat yardımıyla kurtarıldı.

Sürücü Osman Yurtseven ağır yaralı olarak SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilmiş, diğer yaralılar da tedavileri yapılmak üzere Isparta’daki ambulanslarla farklı hastanelere gönderilmişti. Yaklaşık 13 günden bu yana hastanede tedavisi devam eden sürücü Yurtseven, bugün hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

ISPARTA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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