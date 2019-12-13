Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1)

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) canavarca hisle öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.
ISPARTA
13 Aralık 2019 Cuma
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