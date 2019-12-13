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Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1)

DHA

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) canavarca hisle öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.
 

ISPARTA

13 Aralık 2019 Cuma

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