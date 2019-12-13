Güleda'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi

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Isparta’da 18 Kasım’da eski sevgilisi tarafından katledilen 18 yaşındaki Güleda Cankel’in katil zanlısı Zafer Pehlivan’ın tutuklanmasının ardından, hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ ve ‘tehdit’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık hakkında savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ISPARTA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

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