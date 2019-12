Güleda’nın katili eski sevgiliye müebbet hapis istemi İddianamesi hazırlanan katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Isparta’da 18 Kasım’da öldürülen 18 yaşındaki Güleda Cankel’in katil zanlısı Zafer Pehlivan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Isparta’da 18 Kasım 2019 tarihinde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Güleda Cankel’in, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan katil zanlısı Zafer Pehlivan hakkında 4 Aralık 2019’da savcılıkça hazırlanan iddianame Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Katil zanlısı eski sevgili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, sanığın daha önce maktul hayatta iken aralarında geçen tartışma sonucu darp edilmesi ve cep telefonunun kırılması konusunda şikâyetçi olmadığı ve uzlaştırma kapsamında bulunan ‘Tehdit’ suçları için de kamu davası açılmasına ve ölümün ardından aynı dosya ile birleştirilmesine karar verildi.



Güleda İstanbul’dayken defalarca apartına gelip tespih bırakmış

İddianamede, katil zanlısı sanık ile maktulün eski sevgili oldukları ile Güleda’nın üniversite öğrenimi için Isparta’ya gelip, yerleşmesi sonrasında aralarının açıldığı ve olaydan yaklaşık 1 hafta önce ayrıldıklarına yer verildi. Katledilen Güleda Cankel’in ayrıca, katil zanlısıyla ayrıldıktan sonra onu her türlü sosyal medya ve haberleşme mecralarından engellediği tespitleri de yer aldı.

Katil zanlısının, olaydan 3 gün öncesi olan 15 Kasım 2019 tarihinde, 2 gün boyunca ulaşım sağlayamadığı Güleda’nın İstanbul’da olduğu günlerde evine gelerek defalarca kontrol ettiği, ayrıca bu süre zarfında otogar ve otelde konakladığı, bunların yanında tespihini de gelişini belli etmek üzere kapıya bıraktığı belirtildi.



Güleda arkadaşlarıyla apartına döndü, ardından katil zanlısı da geldi

Maktul Güleda Cankel’in İstanbul’dan Isparta’ya döndüğü tarih olduğu değerlendirilen 17 Kasım 2019’da, erkek arkadaşı Osman S. ve sınıf arkadaşı Muhammed Metin İ. ile buluşarak aparta gittikleri ve kısa süre sonra katil zanlısı eski sevgili Zafer Pehlivan’ın da aynı yere geldiği belirtilen iddianamede, Güleda’nın ilk olarak, sanığı içeri almadığı ve sonrasında konuşma yönündeki ısrarı üzerine kapıyı açtığı ve sonrasında hep birlikte apartın önüne indikleri kaydedildi. Bu sırada Güleda’nın yalnız kalmak isteyerek, apartta kaldığı ifade edildi.

Sanık Zafer Pehlivan ile Osman S. ve Muhammed Metin İ.’nin bir süre konuştukları, sonrasında ise maktul ve katil zanlısının yalnız kaldıkları belirtildi.

Osman S. ile Muhammed Metin İ. gittikten sonra aparta çıkan maktul ve sanığın saat 00.15’te aralarında tartışmaya başladıkları, Zafer Pehlivan’ın kavga sırasında Güleda Cankel’in boğazını sıktığı, yumruk vurduğu, iteklediği ve ayrıca ‘Önce seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi’ şeklinde söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı.



Dışarı çıktılar, Güleda arkadaşını aramak isteyince telefonunu kırdı

Boğazı sıkılmasından sonra ağlayarak Güleda’nın dışarı çıkma isteği üzerine birlikte markete çıktıkları, yapılan alışveriş sonrasında maktulün Osman S.’yi aramaya çalışması üzerine, zanlının sinirlenerek Güleda’ya ait cep telefonunu yere atarak kırdığı belirtildi.



Görenler polise ihbar etti

Bu sırada Güleda’nın koşarak bölgeden kaçmaya çalıştığı, ancak katil zanlısının onu yakalayarak kucağında tekrar aparta götürdüğü, apartın önünde maktulü tekrar darp etmeye çalıştığını görenlerin durumu 155’e ihbar ettikleri ve 00.45 sıralarında olay yerine polis ekiplerinin geldiğine yer verilen iddianamede daha sonra genç kız ve katil zanlısının hastanede raporları alındıktan sonra polis merkezine götürüldükleri yer aldı.

Polis merkezinde, genç kızın darp edilmesi ve cep telefonunun kırılması olaylarıyla ilgili ‘Mala zarar verme’ konusunda görgü tespiti yapıldığı ve gerekli işlemlerinin ardından şüphelinin 03.51’de serbest bırakıldığı, yaşanan olaylara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili dosyasına istinaden soruşturma yürütüldüğü, olay akabinde alınan adli muayene raporuna göre, ‘Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir’ şekilde yaralandığı tespit edilen Güleda’nın ifadesinde, herhangi bir şikayetinin olmadığı ve tedbir kararı alınmasını istemediği, bu nedenle katil zanlısı hakkında ‘Kasten yaralama’ ve ‘Mala zarar verme’ suçları açısından ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ve aynı olaydaki ‘Tehdit’ suçunun ise uzlaştırma bürosuna gönderildiği ifade edildi.



Ölüm sonrasında uzlaştırma bozularak, ‘Tehdit’ten kamu davası açıldı

İddianame kapsamında ayrıca, ‘Soruşturma evresinde, mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü halinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır. Kovuşturma evresi için kanunun 243.maddesi hükmü saklıdır’ şeklindeki düzenleme dolasıyla, uzlaştırma işlemlerinin uygulanmayacağı ve dosyanın uzlaştırma bürosunca Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’na iade edildiği belirtildi.

İade üzerine, dosyalar arasındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle, soruşturma dosyalarının birleştirmesine karar verildiği ve katil zanlısı hakkında ‘Tehdit’ suçundan kamu davası açıldığı ibareleri yer aldı.

Yaşanan bu olaylar sonrasında Güleda’nın evine geldiği, katil zanlısının da ardından yeniden apart önüne geldiği belirtilen iddianamede, Zafer Pehlivan’ın maktul ile konuşmaya başladığı ve başının ağrıdığını öğrenmesi sonrasında saat 04.39’da birlikte taksi ile tekrar Isparta Şehir Hastanesi’ne gittikleri ve muayene işlemleri sonrasında 04.46’da hastaneden ayrıldıkları ve ardından taksi ile eczaneye gittikleri, sonrasında da aparta döndükleri yer aldı.

Güleda’nın aparta geldikten sonra uyuduğu, Zafer Pehlivan’ın da aynı yerde kaldığı ve şahısların sabah uyandıktan sonra dışarıdan kahvaltı siparişi verdikleri, saat 10.15’te kahvaltı geldikten sonra birlikte kahvaltı yaptıkları yer alan iddianamede, sonrasında maktul ve katil zanlısının tekrar tartışmaya başladıkları kaydedildi.



“Önce elleriyle ve kulaklık kablosuyla boğdu, ardından ekmek bıçağıyla 6 kez bıçaklayarak öldürdü”

İddianamenin devamında, yaşanan tartışma sonrasında katil zanlısının Güleda’yı yatağa yatırdığı ve ilk olarak elleriyle boğazını sıkmaya başladığı, ardından odada bulunan kulaklık kablosuyla boğmaya devam ettiği, maktulün yüzünün morarması üzerine bunu bırakarak, kalbinin sesini dinlediği, yaşadığını fark etmesiyle karnına oturarak eline geçirdiği ekmek bıçağıyla kalbinden 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.



Öldürdükten sonra bekledi, sonra polise giderek teslim oldu

Olay yerinde bir süre daha bekleyen katil zanlısının daha sonra aparttan çıkarak saat 14.28 sıralarında Isparta Şehit Faruk Kaplan Sanayi Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu kaydedildi.

Yapılan inceleme sonrasında Güleda’nın apartta ölü olarak bulunduğu, yapılan otopsi sonucunda kesici ve delici alet yaralanmasına bağlı olarak akciğer yaralanması geçirdiği, devamında ise iç kanama öldüğünün tespit edildiği, ayrıca maktulün boynunda da boğma izlerinin belirtildi.



Olaydan önce yazdığı mektup, ‘Tasarlama’ olarak değerlendirildi

Olaydan sonra ayrıca, katil zanlısının üzerinde bulunan mektubu polislere teslim ettiği ve içerisinde yazılı olan, “Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil, beni bu seçeneğe mecbur kıldınız, yanımda kelebeğim var, unutmadan hiç alkol almadım veya hiçbir madde, kafam yerinde, her şeyin zamanı yaşadığınız andır, mutlu olmayı ertelemeyin, canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz” cümlelerinden hareketle, mektubun olaydan 23 ün önce yazılı bulunduğunun beyanla teyit edildiği, bu durumun da ‘Tasarlama’ kastını gösterdiği şeklinde değerlendirildiği iddianamede yer aldı.

Öte yandan, katil zanlısının daha sonra 19 Kasım 2019 tarihinde Isparta 1.Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandığı ve halen Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunduğu yer aldı.

