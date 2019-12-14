Baba-oğlun Trabzonspor sevdası Evin içerisini bordo-mavi eşyalarla donattılar

Isparta Uluborlulu Kenan Dursun ve 13 yaşındaki oğlunun Trabzonspor aşkı bambaşka.

Çocukluk yaşlarından bu yana bordomavili takıma hayran olan ve 15 yıldır da Trabzonspor’un içeride ve dışarıda maçlarının büyük bir kısmını kaçırmayan 33 yaşındaki Kenan Dursun, çocuğunu da kendisi gibi Trabzonspor fanatiği yaptı. 13 yaşındaki oğlu Ahmet Yiğit Dursun da 6 yıldır babasının yolunda ilerliyor.

Babasıyla Trabzonspor’un maçlarını kaçırmayan Ahmet Yiğit Dursun da bordomavili renklere tutkun olduğunu ifade ediyor.

Oğlunun odasını Trabzonspor forma, bayraklarla donatan, yataktan, halısına kadar tüm alanı bordomavili renklerle donatan baba Dursun, “Şehrimizin takımı Isparta 32 Spor’umuzu da destekliyoruz. Ancak, Trabzonspor sevdamız bir başka. Bırakın normal lig maçlarını tüm spor programlarında Trabzonspor’u arıyorum. En büyük tutkumuz bu. İnşallah, ileride Trabzonspor yöneticisi olacağım” dedi.

ISPARTA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

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