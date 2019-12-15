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Kayıp Korhan'ın annesi: Civan gibi delikanlımı yediler

DHA

ISPARTA'da yaklaşık 2,5 yıl önce 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı. Taştekin ile birlikte kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı. Korhan Taştekin'in annesi Fatime Taştekin, "İnsan bir türlü kabullenemiyor. Bir var, bir yok. Civan gibi delikanlımı yediler. Hiçbir iz olmayınca sanki bir gün çıkıp gelecekmiş gibi gözüm hep kapıda" dedi.
Isparta'da bir iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
'ANNE BEN ARKADAŞIMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI

ISPARTA

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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