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Başkan Başdeğirmen’nden amatöre destek Belediye tarafından amatör kulüplere 115 bin TL maddi destek ...

İHA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde amatör futbolla ilgilenen taban birliği yöneticileri ve kulüp idarecileriyle bir araya geldi.

Başkan Başdeğirmen’nden amatöre destek Belediye tarafından amatör kulüplere 115 bin TL maddi destek sağlanacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde amatör futbolla ilgilenen taban birliği yöneticileri ve kulüp idarecileriyle bir araya geldi.
Isparta Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Başdeğirmen’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Belediye Spor Müdürü İsmail Hakkı Uysal, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (IASKF) Erhan Oturak, Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün, kulüp yöneticileri ve antrenörleri de hazır bulundu.

Başdeğirmen: "16 adet semt sahası yapılacak"
Futbol camiası buluşmasında Belediye Başkan Başdeğirmen, tüm kulüp yöneticilerini tek tek ellerini sıkarak selamladı.
Tesisler, Havuz ve 16 adet semt sahası müjdesi veren Başkan Başdeğirmen, “Bütün kulüplerimizle ayrı ayrı ilgilenip gerekli desteği sağlayacağız. Göreve gelmeden Belediyemizin sporla alakalı herhangi bir kulübü takip edecek bir birimi olmadığını gördük. İlk iş olarak kulüplerle ilgilenebilecek Spor Müdürlüğümüzü kurduk. Başına da bu işle ilgili olan İsmail Bey’i getirdik. Burada sizinle karşılıklı görüşerek sorunları konuşmak istedik çünkü çok şey yapmak istiyoruz.Öncelik Altyapı, her zaman altyapının önemini ortaya koyduk. Geçtiğimiz günlerde buraya gelen Gençlik ve Spor bakanımıza sunduğunuz taleplerin de takipçisiyiz. 16 adet sem sahası kurulmasına karar verildi. Sahaların kurulacağı yerlerin raporunu verdik ve gösterilen yerler kabul edildi. Burada voleybol, basketbol ve mini futbol sahaları kurulacak” dedi.

"Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak"
Kentte, 26 bin metrelik bir gençlik merkezi kurmaya karar verdiklerini anlatan Başkan Başdeğirmen, “Bakanımızla beraber yüzme havuzumuzun yeterli olmadığına karar verdik ve 26 bin metrelik gençlik merkezimizin içine yarı olimpik bir havuz kurulmasına da karar verdik. Bu altyapıların gerçekleşmesi için gereken her çalışmanın içerisindeyiz ve takibindeyiz" diye konuştu.

"Amacımız çocuklarımızın güzel yetişmesi"
"Çocuklarımızın ihtiyacı olan malzemeleri karşılamaya hazırız. Maddi yardımın dışında manevi olarak ta çocuklarımızın ve her başarının arkasındayız" diyen Başkan Başdeğirmen, "Devletine, milletine, ailesine hayırlı insanlar yetiştirmek en baştaki amacımız olmalı. Emre Mahalesine ortak bir antrenman sahası yapılıyor
Emre mahallesinde ortak bir antrenman sahası için çalışmalar başlatıldı. İstek üzerine Gülcü mahallesinde de antrenman sahası için şartlara göre bir antrenman sahası ayarlanabilir” şeklinde konuştu.

"23 takıma 5’er bin TL destek sağlanacak"
Isparta’daki 23 takıma toplamda 115 bin TL destek vereceklerini ve Pazartesi günü IASKF hesabına paranın aktarılacağını söyleyen Başkan Başdeğirmen, açıklamalarına şu şekilde devam etti; "İhtiyaç olan yerlerde can suyu olmak istiyoruz. 2020 için de bütçe konusunda ayrı planlarımız var. Senede bir gerçekleştirilen şampiyonadaki deplasman için hizmet olarak araç tahsis edeceğiz. Sahaların yapımı kadar bakımı da önemli. Amacımız çok daha büyük ve ileri Bizim amacımız bugünü geçirmek değil, geleceğe destek sağlamak. Biz bu işi bulunduğumuz 5 yılı kurtarmak değil gençlerimizin daha güzel bir oramda yetişip spor alanında gelişmelerini sağlamak için yapıyoruz. Vizyonumuz çok uzağı görmektir. Yeni bir seçim kaygımız yok biz bulunduğumuz 5 yılda önümüzdeki 50 yıl için hizmet verebildiysek bu işi başarmışız demektir. Türkiye şampiyonasında finale giden takıma 10 bin TL destek sağlanacak İhtiyaç olduğu zaman yapılması gereken her şeyi yapacağımıza inancınız olsun. Başarıyı gördüğümüz her yerde biz de varız ve her başarının arkasındayız. Isparta 32 Spor’a verdiğimiz destekler için teşekkür ediyorsunuz, biz Emrespor’umuzun da arkasındayız. Bütün takımlarımızın yanındayız. Ayrıca futbol dışında diğer spor dallarında da desteklerimizi sağlamak zorundayız. Şu an bizim adımıza her yerde maçını yapıyor. Bu yaptığımız destekleri her spor alanında göreceksiniz. En büyük amacımız altyapıdan sporcu yetiştirebilmek. Kendi memleketini temsil eden çocuğun bu işi ne kadar yürekten yaptığını görüyoruz ve bunun arkasında olmak istiyoruz. Altyapıdan gelen çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için artı bir destek sağlayacağız.
Yeni bir sürecin içerisindeyiz, bu zamana kadar olanın dışında farklı bir çalışma üzerindeyiz. Hep beraber bunu daha iyiye götüreceğiz
Açılacak futbol evinin adını Isparta’da spora katkı sağlayan büyüklerimizden birinin ismini koymalıyız”.

ISPARTA

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:09
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