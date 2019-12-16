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Yalvaç Bağkonak Göleti'nde son aşamaya gelindi

İHA

IspartaYalvaç Bağkonak Göletinde çalışmaların yaklaşık yüzde 85'lik bölümü tamamlandı. Gölette 2019 yılı sonundan itibaren su tutularak 2020 yılında toplam 5 bin 890 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Yalvaç Bağkonak Göleti'nde son aşamaya gelindi

IspartaYalvaç Bağkonak Göletinde çalışmaların yaklaşık yüzde 85’lik bölümü tamamlandı. Gölette 2019 yılı sonundan itibaren su tutularak 2020 yılında toplam 5 bin 890 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.
Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Isparta'da harekete geçti. IspartaYalvaç Bağkonak Göleti, 1995 yılında Köy Hizmetleri tarafından yapılarak işletmeye alınmış sonraki yıllarda DSİ Bölge Müdürlüğüne devri yapılmış olup zaman içerisinde bakım ve onarıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda çalışmaları devam etmektedir.
Gövde dolgu çalışmaları tamamlanan gölette, memba alanında düzenleme ve riprap dolgu çalışmaları yapılmakta olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Çalışmaların yaklaşık yüzde 85’lik bölümü tamamlanmıştır. Gölette 2019 yılı sonundan itibaren su tutularak 2020 yılında toplam 5 bin 890 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağız" dedi.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak
Temelden yüksekliği 27 metre ve 1,75 milyon metrekare su biriktirme hacmine sahip olacak Yalvaç Bağkonak Göleti tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacağını, hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağının altını çizen Aydın, projenin tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 8 milyon 500 bin TL gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

ISPARTA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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