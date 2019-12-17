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Fuhuş yapıldığı iddia edilen eski hastane binasında temizlik

DHA

ISPARTA Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasından sonra atıl kalan binanın madde bağımlıları ve fuhuş yapanlar tarafından kullanıldığı iddiaları sonrası bu sabah binada temizlik yapıldı. Binanın bulunduğu Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, "Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin binada temizliğe başlaması mahalle halkı olarak bizi rahatlattı" dedi.
Isparta Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasından sonra 2 yıldır atıl kalan tarihi taş binanın fuhuş başta olmak üzere, madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandığı iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Sabah saatlerinde çok sayıda işçiyle binaya gelen yetkililer, hastane içerisinde kalan ne kadar malzeme varsa binadan çıkartarak temizliğe başladı.
KAMYONLARCA PİSLİK
Eski hastane binası içerisinde işe yaramaz diye bırakılan yatak, yastık, battaniye, tıbbi malzeme, kırtasiye malzemeleri, arşiv dosyaları, sıhhi tesisat malzemeleri gibi çok miktarda eşya bulunuyor. Yaklaşık 10 kişilik ekip ağız ve burunlarını maskeyle kapatarak bina içerisinde bulunan malzemeleri toplayarak hastane binasının camından bahçeye atarak temizlik işine başladı. Aşağıda toplanan malzemelerin daha sonra kamyonlarla buradan alınarak imha edilmek üzere başka bir yere taşınacağı belirtildi.
MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ
Hastanenin bulunduğu Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, yetkililerin harekete geçerek binayı güvenlik altına alma yönünde attıkları adımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burada yaşanan ve hoş olmayan şeylerden sonra Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin binada temizliğe başlaması, mahalle halkı olarak bizi rahatlattı. Bundan dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.
MAHALLE HALKI RAHATLADI
Hastanenin taşınmasıyla birlikte atıl duruma gelen ve isteyen herkesin rahatça girebileceği şekilde kapısı açık kalan binaya 2 yıldır giren çıkanın belli olmadığını ve fuhuş dahil her türlü olumsuzluğun yaşandığını belirten mahalle halkı, önlem alınmasıyla birlikte rahat nefes aldıklarını kaydetti.
ISUBÜ'DEN AÇIKLAMA: BİZE 1 HAFTA ÖNCE DEVREDİLDİ
Diğer yandan atıl durumdaki eski hastane binasının da aralarında bulunduğu 6 binanın yer aldığı 62 bin 500 metrekarelik alanın bir hafta önce devrinin yapıldığı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bina Rektörlüğümüze 9 Aralık 2019 tarihinde yani henüz 1 hafta önce devri yapılmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir. Kamuoyunda ve yerel basında eski devlet hastanesi taş binası ile ilgili çeşitli haberler yer almıştır. Kamuoyu söz konusu binanın üniversitemize ait olduğu bilgisine sahip olduğu için, kurumumuza 'binaya ilgisiz' şeklinde eleştirilerde bulunulmuştur. Bu bilgiler yanlıştır. Söz konusu arazi ve binanın üniversitemize resmi tahsisi 09.12.2019 tarihinde yani bir hafta önce yapılmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nden teslim alınmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir. Tahsisten hemen sonra okulumuza yeni fiziki alanlar kazandırmak için acil bir şekilde proje çalışmaları başlamış olup, gelişmelerle ilgili kamuoyu gerektiğinde bilgilendirilecektir" denildi.

ISPARTA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:27
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  • YATSI 19:09
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