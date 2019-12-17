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Belediye ve üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına barınak yaptı İnşaat atıklarından barınak ...

İHA

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının kış aylarında daha rahat edebilmeleri ve mevsimi en iyi şekilde geçirebilmeleri amacıyla şehir genelinde çalışma yaptı.

Belediye ve üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına barınak yaptı İnşaat atıklarından barınak yaparak, sokak hayvanlarını beslediler

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının kış aylarında daha rahat edebilmeleri ve mevsimi en iyi şekilde geçirebilmeleri amacıyla şehir genelinde çalışma yaptı.
Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalarda şehrin birçok yerinde sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları gerçekleştirilirken son olarak da tabakhane bölgesinde bulunan köpeklere yönelik yuva yapıldı.
Atık malzemelerden yuva yaptılar
SDÜ Hayvanları Koruma Topluluğu üyeleri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi düzenleyen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, tamamı inşaat atıklarından temin edilen malzemelerle köpeklere yuva yaptı, ardından bölgedeki köpeklere besleme uyguladı.
Tabakhane bölgesinde SDÜ’lü 70 öğrenci ile birlikte Isparta Belediyesi ekipleri, Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ öncülüğünde inşaat paletleri ve brandalardan ellerine aldıkları keser, matkap ve diğer aletlerle yağmurlu, çamurlu ortama aldırış etmeden, köpeklere yuva yaptı.
Belediye ekipleri, haftada 4 gün sokak hayvanlarını besliyor
Bölgede haftada 4 gün sokak hayvanlarına yönelik besleme yaptıklarını hatırlatan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, sokak hayvanlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.
Demirbağ: “Bütün hayvan sever grup ve derneklere birlikte şehrimizde önemli çalışmalar yapıyoruz”
Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, “Bütün hayvan sever grup ve derneklere birlikte şehrimizde önemli çalışmalar yapıyoruz. SDÜ Hayvanları Koruma Topluluğu üyeleriyle de bir araya gelip, sokak hayvanlarımızı soğuk kış günlerinde, yağan yağmurda ve karda kafalarını sokabilecekleri, tamamı atık malzemelerden yuva yapmak için görev paylaşımı yaptık. Yaklaşık 70 öğrencimizle birlikte 20’ye yakın yuva yapıldı. İçlerine kullanılmayan eski halılardan da kullandık. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte besleme yaptık. Birimimiz veteriner hekimleri de burada yaşayan hayvanlarımızı kontrol etti. Böyle etkinliklerimize düzenli aralıklarla devam edeceğiz. Bu yağmurlu günde usanmadan özverili olarak çalışan arkadaşlarımızın ellerine sağlık, duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

ISPARTA

17 Aralık 2019 Salı

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