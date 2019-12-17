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Isparta’da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı

İHA

Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak organize edilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Isparta Valiliği'nde de ilgili kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele konusunda kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevler ile alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Isparta’da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı

Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak organize edilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Isparta Valiliği’nde de ilgili kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele konusunda kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevler ile alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.
Ankara’da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan çalışma kapsamında, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan, 20202021 yılları ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın, valiliklere verilen görev ve sorumlulukları gecikmeksizin uygulamaya geçirmesi amacıyla, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı’na, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Kaymakamlar, kolluk kuvveti temsilcileri ile ilgili birim temsilcileri katıldı.
Toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.
İl ve ilçelerde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda ayrıca, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak, benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.
Vali Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıda, bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikle ilgili, illerin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.
Öte yandan, toplantı sonunda Vali Seymenoğlu Kaymakamlara da gerekli talimatları vererek, ilde yapılan toplantının ilçelerde de 20 Aralık tarihinde organize edilmesini, katılımcılara ildeki temsilcilerin yanı sıra, gerekli görülen kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de dahil edilebileceğini kaydetti.

ISPARTA

17 Aralık 2019 Salı

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